Freundin packt aus: So lebte Kate Cassidy nach Liams Tod

Kate Cassidy scheint nach einem Jahr der Trauer langsam wieder in ihren Alltag zurückzufinden. Die Social-Media-Persönlichkeit erlebte nach dem plötzlichen Tod ihres Freundes Liam Payne (†31) im Oktober vergangenen Jahres eine Zeit tiefen Kummers. "Es gab Monate, in denen ich sie buchstäblich kein einziges Mal lächeln sah, und ich habe sie jeden Tag gesehen", erzählte nun eine Freundin der 26-Jährigen der Daily Mail. Für Kate sei es eine Phase des Rückzugs gewesen, in der sie Treffen absagte und für andere kaum erreichbar war: "Es war wirklich besorgniserregend."

Mittlerweile soll es ihr deutlich besser gehen. Sie verbringe wieder Zeit mit Freunden und denke vorsichtig über den Beginn einer neuen Dating-Phase nach, auch wenn dieser Schritt noch nicht unmittelbar bevorstehe. Die Umstände von Liams Tod bleiben bis heute erschütternd: Der ehemalige Sänger der Boyband One Direction kam in einem Hotel in Argentinien tragisch ums Leben, als er vom Balkon stürzte. Gerüchte über einen Hotelangestellten, der behauptete, intime Zeit mit Liam verbracht und ihm Substanzen besorgt zu haben, lassen Kate jedoch unberührt. "Was auch immer an diesem Tag passiert ist, ändert nichts an der Liebe und dem Respekt in ihrer Beziehung zu Liam", verriet Kates Freundin laut Page Six.

Auf Instagram nahm Kate kurz nach dem Verlust mit rührenden Worten Abschied: "Liam, mein Engel. Du bist mein Ein und Alles", schrieb sie damals. "Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und von ganzem Herzen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben." Seitdem lässt sie ihre Follower mit persönlichen Einblicken und Erinnerungen an glückliche Zeiten an ihrem Weg durch die Trauer teilhaben. So teilte sie zu seinem 32. Geburtstag im August ein Video, das sie beim Backen eines Geburtstagskuchens zeigt. Trotz des Schmerzes scheint Kate nun neuen Mut zu fassen und langsam wieder Licht in ihr Leben zu lassen.

IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne auf einer Hochzeit 2024