Baby mit dem besten Freund: Das ist Evelyn Burdeckis Plan B

Evelyn Burdecki (37), bekannt als Reality-TV-Star, hat in einem Interview verraten, dass sie für ihren Familienwunsch bereits konkrete Pläne geschmiedet hat. Ihr bester Freund Benjamin soll ihr notfalls zur Seite stehen, wenn die Suche nach der großen Liebe ins Stocken gerät. Evelyn, die aktuell 37 Jahre alt ist, erklärte gegenüber RTL: "Wenn ich meinen Traummann nicht rechtzeitig finde, dann will ich ein Kind mit meinem besten Freund zeugen." Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und Benjamin hegt ebenfalls einen Kinderwunsch. Der Pakt ist klar umrissen und lässt Raum für Freundschaft, nicht für Romantik. "Neeee! Er würde mir dann seinen Samen spenden, wir setzen mir die befruchtete Eizelle ein – und im besten Fall ziehen wir das Kind dann zusammen auf."

Hinter den Kulissen hat Evelyn die Weichen bereits gestellt. Sie bereitet sich unter ärztlicher Betreuung auf eine Eizellenentnahme vor, um diese einzufrieren. "Wer weiß, wie lange ich noch welche produzieren kann." Über ihren Jugendfreund findet sie herzliche Worte: "Benjamin ist supercool, bodenständig, und ich vertraue ihm zu hundert Prozent", so die Entertainerin. Einen Blick auf diese besondere Konstellation gibt es ab dem 21. Oktober in der Reality-Doku "Being Burdecki" bei Sky und Wow, in der Benjamin zu sehen sein wird. Weil ihr Bekanntheitsgrad Dates in Deutschland erschwert, setzt sie im Übrigen auf Anonymität im Ausland: "Zum Daten fahre ich immer rüber nach Holland", erzählte sie RTL. Dort könne sie sich freier bewegen, weil sie niemand erkennt.

Das Thema Liebe bleibt für die ehemalige Show-Teilnehmerin dennoch Herzenssache. Darum pflegt sie eine klare Dating-Strategie: Wenn jemand ihr Interesse weckt, prüft eine WhatsApp-Runde namens "Old School Friends" den Kandidaten gründlich. Sieben enge Freundinnen schauen hin, wie sie es nennt, "mit KI und allem Drum und Dran" – vom Liebesleben bis zum möglichen Hintergedanken. Sie sucht Nähe, Verlässlichkeit und einen Alltag, der auch ohne Kameras funktioniert. In Düsseldorf findet die TV-Persönlichkeit Ruhe bei ihrer Mutter, die ihr wichtigster Anker ist. Vor Kurzem sprach sie offen darüber, dass sie der fast 80-jährigen so gerne noch ein Enkelkind schenken möchte. Dieser Wunsch zeigt, wie wichtig ihr die Familie ist.

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, August 2024

Getty Images Evelyn Burdecki im Juni 2024