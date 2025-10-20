Julia Beautx spielt in "Downgrade" neben diesen großen Namen

Für das ZDF steht Social-Media-Star Julia Beautx (26) derzeit für die Serie "Downgrade" vor der Kamera. Dabei spielt sie die Rolle von Juliet, einer 17-jährigen Milliardärstochter, deren Familie plötzlich alles verliert und von einem Luxusleben in einen Plattenbau ziehen muss. Auf Instagram gab Julia preis, dass die Dreharbeiten bisher ausgezeichnet verlaufen: "Dreh läuft so weit ganz hervorragend." Dazu postet sie eine Reihe von Aufnahmen, die sie am Set des Films zeigen. In ihrem Podcast verriet Julia außerdem: "Es war viel besser, als ich dachte. Ich hatte richtig Angst, denn ich spiele mit einem sehr großen, krassen, tollen Schauspieler zusammen, der richtig gut ist."

Gemeint ist der prominente Schauspieler Moritz Bleibtreu (54), der sich in dem Streifen wie auch Ulrich Tukur (68) und Anja Kling (55) an Julias Seite findet. Wie Bild weiter berichtete, wird Ilyes Raoul (21) den Freund von Julias Figur in der Serie verkörpern. Gedreht wird aktuell in Österreich, das Projekt ist bereits in Branchenportalen aufgetaucht, eine offizielle Senderankündigung steht jedoch noch aus.

Das neue Format fügt sich nahtlos in Julias wachsende TV-Karriere ein, die weit über ihre Anfänge auf YouTube hinausgeht. Aus der Welt der Social-Media-Clips hat sie sich inzwischen auch in Film und Fernsehen etabliert, wo sie bereits durch Rollen in Produktionen wie der ZDF-Serie "Frühling" oder "Gestern waren wir noch Kinder" glänzte. Zudem tanzte sie sich 2023 mit Zsolt Zsolt Sándor Cseke (37) bis ins Finale an Let's Dance.

