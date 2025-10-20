Emma Roberts teilt süße Schnappschüsse mit ihrem Sohn Rhodes

Emma Roberts (34) verbrachte einen unvergesslichen Mutter-Sohn-Tag im Universal Orlando Resort mit ihrem vierjährigen Sohn Rhodes. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mehrere Fotos ihres Ausflugs, die die beiden fröhlich bei verschiedenen Aktivitäten zeigen. Ob auf Fahrgeschäften oder beim Karussellfahren – der Spaß stand im Mittelpunkt. Ein besonders herzerwärmendes Bild zeigt Rhodes, der auf Emmas Bein sitzt und liebevoll von ihr angeschaut wird. "Zu sagen, wir hatten die beste Zeit, wäre eine Untertreibung", schrieb die American Horror Story-Darstellerin dazu und bedankte sich beim Resort für das Erlebnis.

Persönlich schwärmt die Schauspielerin von der engen Bindung zu ihrem Sohn, den sie liebevoll ihren "Bestie" nennt. Im Podcast "Table for Two with Bruce Bozz" reflektierte Emma offen über die Herausforderungen, Beruf und Mutterschaft zu vereinbaren: "Ich habe solche Mutterschuldgefühle. Ich bin von meinem Sohn getrennt, arbeite zwölf Stunden am Tag und bin am Wochenende so müde, dass ich das Gefühl habe, nicht mein Bestes zu geben." Dennoch sei sie überglücklich, dass sie dank ihrer Karriere ihren Kleinen "aus eigener Kraft unterstützen kann."

Rhodes erblickte im Dezember 2022 das Licht der Welt. Er stammt aus Emmas Beziehung mit ihrem Ex-Partner Garrett Hedlund (41). Sie und der Schauspieler trennten sich knapp ein Jahr nach dem ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohns. Ende Juli 2024 folgte aber ein neues Kapitel in ihrem Leben: die Verlobung mit ihrem neuen Partner Cody John. Mit ihm ist der Filmstar seit rund zwei Jahren liiert.

Instagram / emmaroberts Rhode und Emma Roberts, Oktober 2025

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn Rhodes, Oktober 2025

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes im Oktober 2024 im Disneyland