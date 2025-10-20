Das sagt Pietro Lombardi zum Abend mit Ex Laura Maria Rypa

Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) sorgten beim Boxevent Fame Fighting in Essen für staunende Blicke, als sie Seite an Seite in der ersten Reihe Platz nahmen. Während Laura auf Instagram ein Selfie mit den Worten "Auf einen entspannten Abend" teilte, ließ Pietro am darauffolgenden Tag erstmals eigene Worte folgen. Der Sänger klingt heiser, aber zufrieden und spricht von einem besonderen Abend – ohne näher auf das Wiedersehen mit Laura einzugehen: "War aber ein sehr, sehr schöner Abend gestern. Ja, war schön."

Später legte der Sänger nach und teilte mehrere Eindrücke vom Event, darunter ein Foto, auf dem er und Laura sich anlächeln und in die Augen sehen. "Was ein Abend", schrieb er dazu. Nach Veranstaltungsende fuhren beide gemeinsam zu einem Fast-Food-Restaurant. In Pietros Auto entstand ein weiterer Schnappschuss: Lauras Hand greift nach einem Burger, daneben Pommes, ein Pappbecher – auf dem Handy läuft ein MMA-Kampf. Details zu einem möglichen Liebes-Comeback ließen beide offen, stattdessen hob Pietro die "geile Veranstaltung" hervor.

Die Geschichte von Pietro und Laura war schon früher von Höhen und Tiefen geprägt. Nach einer On-off-Phase folgten Verlobung, zwei gemeinsame Söhne und der Bau eines gemeinsamen Hauses. Zuletzt schien vieles gefestigt, ehe beide im August die Trennung bekanntgaben. Beim Aufeinandertreffen in Essen kam Laura später an als Pietro, posierte kurz am roten Teppich und nahm dann neben dem Sänger Platz. Aus dem Umfeld des Abends war zu hören, dass die Platzierung nicht in ihren Händen lag und beide die Situation gelassen nahmen. Privat achten die Influencerin und der Sänger seit jeher darauf, den Familienalltag so zu organisieren, dass ihre Kinder im Mittelpunkt stehen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

