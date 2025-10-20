Dieser Star ergattert den dritten Platz im Promi-BB-Finale

Aufregung und Spannung bis zur letzten Sekunde: Im Finale von Promi Big Brother 2025 sind nur noch Harald Glööckler (60), Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Michael Naseband (60) übrig. Alle drei hofften auf den Hauptgewinn von 100.000 Euro sowie den Titel als Gewinner der Staffel. Doch für einen von ihnen ist der Traum vom Sieg kurz vor dem großen Showdown vorbei. Michael muss sich auf dem dritten Platz geschlagen geben und das Haus als zweitletzter Finalist verlassen. Damit steht fest: Harald und Jimi kämpfen allein um den endgültigen Sieg.

Von Traurigkeit ist bei dem "K11 – Die neuen Fälle"-Star jedoch keine Spur. Gegenüber dem Moderatoren-Duo um Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) beschreibt er seine Gefühlslage folgendermaßen: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so aufgeregt bin. Ich dachte, ich habe wirklich Fieber. Aber wenn man weiterkommt, ist man so glücklich." Abschließend lässt er seine Zeit mit liebevollen Worten Revue passieren: "Es sind natürlich viele besondere Momente. [...] Es war toll, ich würde es wieder machen."

Vor seinem Aus musste sich Michael in zwei Spielen mit den anderen Finalisten beweisen. Beim Kartonsstapeln konnte er nicht überzeugen und landete mit Satansbratan (26) aka Erik auf den letzten beiden Plätzen. Dank eines Zuschauervotings bekam der Serienstar aber eine weitere Chance – die er auch nutzte. Beim nächsten Spiel ging es darum, mit Bagger-Greifarmen Tischtennisbälle innerhalb von vier Minuten in ein Rohr zu befördern. Hier konnte Michael abliefern und sicherte sich gemeinsam mit Jimi Blue einen Platz in den Top drei.

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Joyn / Willi Weber Michael Nasebandn bei Promi BB

Joyn / Willi Weber Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

