Nach Affäre: Dave Grohl und Jordyn besuchen Gala zusammen

Dave Grohl (56) und Jordyn Blum (49) haben erstmals seit der Enthüllung seiner außerehelich geborenen Tochter wieder gemeinsam einen öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Das Paar nahm laut People am Samstag, dem 18. Oktober, an der Wohltätigkeitsgala "Hope in the City of Angels" im BMO Stadium in Los Angeles teil. Die Veranstaltung wurde organisiert, um obdachlose Menschen zu unterstützen. Während Jordyn in einem schicken Minikleid mit Gürtel und hochgestecktem Haar auftrat, zeigte sich Dave ganz in Schwarz gekleidet. Der Abend markierte einen besonderen Moment, da das Paar mit ihrem gemeinsamen Auftritt deutlich machte, dass sie trotz der turbulenten Ereignisse in der Vergangenheit an ihrer Beziehung festhalten.

Im Rahmen der Gala wurde Dave für sein Engagement in der Freiwilligenarbeit in Los Angeles geehrt. Der Musiker, der auch eine finanzielle Spende für die Wohltätigkeitsorganisation zusicherte, versteigerte zudem handgeschriebene Songtexte, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen. Es war das erste formelle Event, bei dem die beiden gemeinsam posierten, seit Dave im September 2024 die Geburt seiner vierten Tochter bekanntgegeben hatte – ein Kind, das außerhalb seiner Ehe geboren wurde. Zuvor waren Dave und Jordyn zuletzt im Juli 2025 bei den Wimbledon Tennis Championships gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Hinter den Kulissen haben die beiden schwierige Zeiten durchlebt, nachdem Dave seinen Fehler öffentlich machte. In einem Instagram-Post bekannte er sich zu seiner neuen Vaterrolle und äußerte den Wunsch, das Vertrauen seiner Familie zurückzugewinnen. Laut People war Jordyn zunächst von der Situation überwältigt, konnte sich aber auf die Unterstützung ihrer engen Freunde verlassen. Die beiden entschieden sich letztendlich gegen eine Trennung, da ihnen das Wohl ihrer drei gemeinsamen Töchter wichtiger war. Trotz des Schmerzes, den die Enthüllung auslöste, scheinen Dave und Jordyn inzwischen erfolgreich an ihrer Ehe gearbeitet zu haben und haben offenbar einen Weg gefunden, wieder glücklich miteinander zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl am 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl, Jordyn Blum am 5. Februar 2023 in L-A. bei den 65. Grammy Awards