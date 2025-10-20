Verfolgt Christina Dimitriou Ex Aleks' Temptation-Staffel?

Christina Dimitriou (33) hat verraten, dass sie die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. verfolgt – in der ihr Ex-Freund Aleksandar Petrovic (34) gemeinsam mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu zu sehen ist. Doch ihr Interesse scheint sich in Grenzen zu halten. Im Gespräch mit Promiflash äußerte sie: "Ja, aber ich bin eingeschlafen. Also, da merkt man, dass es mir scheißegal ist, oder?" Aleks und Vanessa stellen ihre Beziehung aktuell auf der Insel der Versuchung auf die Probe.

Neben ihren eher beiläufigen Kommentaren zur Show ließ die 33-Jährige auch ihre Meinung zu den jüngsten Shitstorms um Aleks durchblicken. Laut ihr sei der Realitystar selbst für die Negativschlagzeilen verantwortlich. "Ist er selber schuld daran. Hätte er anders umsetzen müssen. Aber es sei denn, er wollte sie nicht mehr, dann verstehe ich ihn", erklärte sie im Interview. Details, worauf genau sie dabei anspielt, ließ die Influencerin jedoch offen.

Vor wenigen Tagen sorgte der 34-Jährige mit einer bizarren Ankündigung für Aufsehen: Beim Fame Fighting-Event wollte der Realitystar offenbar mithilfe eines T-Shirts verraten, mit wem er aktuell zusammen ist. Christina zeigte dafür im Exit-Interview bei Promi Big Brother mit Promiflash kein Verständnis. "Ach, der hat doch den Knall nicht gehört", wetterte die Influencerin und fand die Aktion "schon ein bisschen peinlich".

Anzeige Anzeige

Collage: Amazon MGM Studios, Amazon MGM Studios Collage: Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar