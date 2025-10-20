Letztes Spiel: Sie sind die Top drei im Finale von Promi-BB

Das letzte Spiel der aktuellen Staffel von Promi Big Brother wurde für die vier verbleibenden Kandidaten zur nervenaufreibenden Herausforderung. Michael Naseband (60), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Laura Maria Lettgen (30) und Harald Glööckler (60) mussten in der Arena ihr Können an Bagger-Greifarmen unter Beweis stellen. Ziel war es, Tischtennisbälle innerhalb von vier Minuten in ein Rohr zu befördern und dieses zu füllen. Michael zeigte dabei von Beginn an eine starke Leistung, während Jimi schnell die Führung übernahm und sein Rohr nahezu komplett auffüllte. Für Laura und Harald wurde es unterdessen eng und zwischen ihnen entschied am Ende das Voting der Zuschauer über den letzten Finalplatz: Harald erhielt genügend Anrufe und Laura verpasste somit knapp das Siegertreppchen.

Mit dem Einzug von Michael, Jimi Blue und Harald in die Top drei spitzt sich die Spannung auf das große Finale weiter zu. Vor Laura musste der österreichische Influencer Satansbratan (26) als Fünfter ausscheiden. Unter Tränen konnte er sein Aus nicht begreifen. Vorab schnitt er am schlechtesten in einem Spiel ab, in dem die Bewohner Kartons aufeinanderstapeln mussten. Leider verstand er nicht, dass es um Höhe ging und auch das Zuschauervoting konnte Erik letztendlich nicht retten.

Auch für den früheren Der Bachelor-Protagonisten Andrej Mangold (38) ist die Reise vorbei. Der Reality-TV-Darsteller schied als sechster Bewohner bei Promi BB aus. Zuvor bekam er eine zweite Chance bei der Show, denn schon am Samstag musste der Influencer das Format verlassen. Aufgrund einer Panne beim Voting wurde dies jedoch rückgängig gemacht und Andrej durfte zurück in den Container ziehen. "Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind", hieß es in einer Erklärung der Produktion.

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Laura Lettgen und Haral Glööckle bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Andrej Mangold spricht über das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater

Anzeige