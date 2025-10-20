Michael vs. Erik: Er landet auf dem fünften Promi-BB-Platz

Der Wettkampf bei Promi Big Brother spitzt sich zu, doch für Erik aka Satansbratan (26) ist das Abenteuer vorbei. Im Duell mit Michael Naseband (60) entschied das Publikum per Voting und die Entscheidung fiel gegen den österreichischen Social-Media-Star aus. Zuvor mussten die fünf verbliebenen Bewohner in einer spannenden Spielrunde neun Kartons innerhalb von vier Minuten zu einem möglichst hohen Turm stapeln – mit speziellen "Extrahänden". Während Harald Glööckler (60) als Sieger hervorging, tat sich Erik schwer mit den Regeln, was ihn sichtlich aus der Fassung brachte.

Fluchend und auf dem Boden liegend erlebte er einen hitzigen Moment, in dem Moderatorin Marlene Lufen (54) versuchte, ihn zu besänftigen: "Jetzt beruhige dich, denn jetzt geht es um deine Fans. Erik braucht eine Beruhigungspille – nicht wirklich. Aber er braucht seine drei Minuten." Doch am Ende reichte die Unterstützung der Zuschauer nicht und Erik landete auf Platz fünf. Michael bekam dank des Votings eine weitere Chance auf die Krone.

Für Erik endet damit ein aufregender und durchaus turbulenter Aufenthalt im Promi-Big-Brother-Haus. Vor ihm flog bereits der frühere Der Bachelor-Protagonist Andrej Mangold (38) aus der Show. Er belegte somit den sechsten Platz und verabschiedete sich mit einem ernüchternden: "Vielen Dank an alle – danke für den Support." Für Andrej war es übrigens nicht der erste Auszug. Er musste bereits am Samstag gehen. Aufgrund eines Fehlers bei der Abstimmung durfte er jedoch wieder zurück in den Container.

Joyn / Willi Weber Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Erik, 2025

Joyn / Willi Weber Andrej Mangold bei "Promi Big Brother"

