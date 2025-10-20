Yasin Cilingirs Kinder sahen seinen Fame-Fighting-Kampf live

Samira Cilingir hat am vergangenen Wochenende überraschend dem Fame Fighting-Kampf von ihrem Noch-Ehemann Yasin Cilingir (34) einen Besuch abgestattet. Mit dabei waren auch ihre beiden gemeinsamen Kids. "Die Kinder sind auch hier, aber die sind bei einer Freundin, da habe ich die abgegeben. Die gucken da den Kampf", verriet die Reality-TV-Darstellerin vor dem Kampf im Gespräch mit Promiflash. Trotz Spannungen zwischen ihr und Yasin entschied sich Samira, den Kindern zuliebe das Event zu besuchen.

Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass die Kinder ihren Vater länger nicht gesehen hätten und unbedingt in seiner Nähe sein wollten. "Ich wollte auch eigentlich gar nicht kommen, aber ich habe auch manchmal mein Ego und dann denke ich mir, wir haben gemeinsame Kinder. Die Kinder wollen auch ganz nah bei ihm sein", erklärte die zweifache Mutter. Sie hoffe, dass ihr Erscheinen Yasin zusätzlichen Kampfgeist gebe, plauderte Samira weiter aus: "Vielleicht denkt er dabei auch automatisch an die Kinder und das gibt ihm noch mehr Ehrgeiz."

Während des Kampfes wurde es dann turbulent. Yasin stand gegen Aleksandar Petrovic (34) im Ring und beide lieferten sich einen kompromisslosen Schlagabtausch. Doch mitten im Kampf der Schock: Yasin flog plötzlich aus dem Ring und verletzte sich dabei an der Schulter, sodass er nicht mehr weitermachen konnte. Die Organisatoren entschieden, dass Aleks als Sieger hervorgeht – offiziell wurde der Kampf aber ohne Wertung beendet. Aleks zeigte sich sportlich und forderte Respekt für seinen verletzten Gegner: "Klatscht mal bitte für Yasin. Er ist ein Familienvater und kämpft für seine Kinder und das macht einen wahren maskulinen Mann aus. Er hat sich ein Rematch verdient."

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell