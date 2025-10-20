Das sagt Achim Petry zu seinem "Promi Big Brother"-Exit

Achim Petry (51) meldet sich nach seinem Auszug im Halbfinale von Promi Big Brother auf Instagram zu Wort. In einem Video auf dem offiziellen Account der Show resümiert der Sänger: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, da drin zu sein. Es war eine Reise, die ich nie vergessen werde." Er habe viel über sich selbst gelernt und die Zeit mit der "irren Truppe" genossen. An Streits oder Unstimmigkeiten denkt der Sohn von Wolfgang Petry (74) nicht zurück: "Wenn der ein oder andere einen Fehler gemacht hat, sollte man nicht darauf rumhacken."

Unter seinem Beitrag machten auch zahlreiche Fans ihrem Bedauern Luft. Viele hatten sich gewünscht, dass er die Show für sich entscheidet. "Lieber Achim, ich finde es sehr schade, dass du nicht ins Finale gekommen bist! Ich hätte dir den Sieg sehr gegönnt. Du hast das Herz am rechten Fleck", schrieb beispielsweise eine Userin. Solche Kommentare zeigen, wie sehr sein bodenständiger und freundlicher Auftritt bei den Zuschauern ankam. Viele Fans sendeten ihm aufmunternde Worte und Glückwünsche für die Zukunft.

Achim hätte es bei "Promi Big Brother" fast bis ins große Finale geschafft. Vor der Show hielt der Musiker seine Ambitionen relativ gering. Gegenüber SAT.1 erklärte er vor wenigen Wochen: "Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben. Der soziale Aspekt und das Zusammenleben könnten für mich die größte Herausforderung werden." Die Fans des "Rettungsboot"-Interpreten würden dieses Experiment für erfolgreich erklären.

Anzeige Anzeige

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Harald Glööckler mit den anderen Bewohnern im "Promi Big Brother"-Haus, 2025