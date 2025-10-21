"Love Is Blind"-Stars Lauren & Cameron sind Eltern geworden

Babyglück bei Lauren Speed-Hamilton und Cameron Hamilton: Die "Love Is Blind"-Stars sind Eltern eines Sohnes geworden. Am 1. Oktober um 20:18 Uhr brachte Lauren ihren Sohn Ezra William Hamilton zur Welt. Der kleine Junge wog bei seiner Geburt 2,7 Kilogramm. In liebevollen Instagram-Beiträgen teilten die frischgebackenen Eltern die ersten Fotos mit ihrem Baby und gaben preis, dass die Geburt etwas früher als geplant stattfand, da Lauren unter Präeklampsie litt und kurzzeitig im Krankenhaus bleiben musste. Nun genießen die beiden die zauberhaften ersten Tage ihres Eltern-Daseins.

Gegenüber dem Magazin People erzählte Lauren, wie überwältigend das Erlebnis für sie gewesen sei. "Er ist schon jetzt ein solcher Segen", schwärmte die stolze Mutter. Cameron gab an, die Geburt habe das Paar vollkommen erfüllt: "Es ist immer noch surreal." Gemeinsam mit Ezra starteten sie direkt in das Abenteuer Familie. Besonders emotional ist für das Paar die Bedeutung des Namens ihres Sohnes. Nach dem Verlust von Laurens Vater erschien ihnen seine Bibel aufgeschlagen beim Buch Ezra, und das fühlte sich für sie wie ein Zeichen an. Cameron beschrieb den Moment, in dem er seinen Sohn das erste Mal sah, als unvergleichlich und versprach: "Ich werde ihn für den Rest meines Lebens beschützen."

Das Paar, das 2018 in der ersten Staffel von "Love Is Blind" zueinander fand, durchlebte zuvor einen langen und schwierigen Weg in Sachen Familiengründung. Nach mehreren Jahren erfolgloser Versuche entschlossen sie sich zur künstlichen Befruchtung und teilten bereits während der Schwangerschaft offen ihre Freude mit ihren Fans. Cameron und Lauren, die stets als das "goldene Paar" der Show bezeichnet werden, haben schon in der Vergangenheit viele Hürden gemeinsam gemeistert. Ihre Beziehung gilt als Beweis dafür, dass Liebe tatsächlich blind sein kann – und nun sind sie um eine ganz besondere Erfahrung reicher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Hamilton und Lauren Speed, bekannt aus "Love is blind"

Anzeige Anzeige

Instagram / need4lspeed Lauren Speed-Hamilton mit Sohn Ezra, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / need4lspeed Lauren Speed-Hamilton und Cameron Hamilton im Mai 2025