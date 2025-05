"Love is Blind"-Stars Cameron und Lauren erwarten Nachwuchs

Lauren Speed-Hamilton und Cameron Hamilton, bekannt aus der Netflix-Serie Liebe macht blind, erwarten ihr erstes Kind. Nach vier Jahren, in denen das Paar vergeblich versucht hatte, Eltern zu werden, hat es nun endlich geklappt – mithilfe einer IVF-Behandlung. "Wir sahen das Wort 'schwanger' auf dem Test und das war ein riesiger Moment", erzählt Cameron gegenüber People. Lauren ergänzt, dass es ein sehr emotionaler Augenblick war, da sie sich diesen Moment so lange herbeigesehnt hatten.

Für Lauren war die Nachricht von der Schwangerschaft auch ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit: Sie hat ihren Vater an Weihnachten des Vorjahres verloren und bezeichnet die positiven Testergebnisse als "Licht in der Dunkelheit". Unterstützung in ihrer neuen Lebensphase bekommen die werdenden Eltern auch von anderen ehemaligen Teilnehmern der Datingshow – besonders Amber und Matt Barnett, die selbst erst ein Kind bekommen haben, teilen wertvolle Tipps. Lauren freut sich besonders auf die ersten Momente nach der Geburt und plant, mit ihrem Kind all die schönen Erlebnisse ihrer eigenen Kindheit wiederzuerleben.

Lauren und Cameron haben ihre Liebe 2018 in der außergewöhnlichen Datingshow entdeckt und gelten seitdem als Vorzeigepaar. Beide betonen immer wieder, wie wichtig Kommunikation und gemeinsame Arbeit an ihrer Beziehung sind. Ihr Geheimnis: Paartherapie! "In einer Therapie kann man sich alles von der Seele reden und muss nicht auf Zehenspitzen gehen", schilderte Lauren schon im vergangenen Jahr gegenüber People.

Instagram / need4lspeed Lauren Speed-Hamilton und Cameron Hamilton im Mai 2025

Getty Images Stars der ersten Staffel von "Liebe macht blind"

