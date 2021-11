Cameron Hamilton und Lauren Speed haben einen Grund zum Feiern! Vor drei Jahren lernten sich die beiden in der Netflix-Show Liebe macht blind mit ihren Sinnen kennen. Sehen durften sie sich aber erst nach einem Heiratsantrag – und den gab es auch: Im großen Finale der Show gaben sich Cam und Lauren das Jawort. Jetzt hat sich dieser Tag sogar schon zum dritten Mal gejährt!

Auf Instagram teilte Cameron ein Foto mit seiner Liebsten und widmete ihr dazu liebe Worte: "Danke, dass du mich an deinem Geburtstag vor drei Jahren geheiratet hast. Wie jemand sagte: 'Ich bin dein Geschenk'." Es fühle sich für ihn sogar fast so an, als sei es sein Geburtstag. "Weil ich mit dir das Glück gefunden habe, das ich zuvor nie hatte. Ich liebe dich und die Person, die du bist", schwärmte er weiter. Doch auch die 34-Jährige wurde anlässlich ihres Jahrestages ganz emotional. "Eine Liebesgeschichte, wie ich sie mir nie hätte erträumen können... nicht perfekt, aber perfekt für mich", schrieb sie zu einem rührenden Clip.

Mittlerweile sind Cameron und Lauren auch bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen. "Wir wollen auf jeden Fall lieber früher als später Kinder haben. Nächstes Jahr oder so", hatte Lauren schon im März 2020 auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal mit ihrem Mann ausgeplaudert.

Anzeige

Instagram / need4lspeed Cameron Hamilton und Lauren Speed

Anzeige

Netflix Lauren Speed und Cameron Hamilton bei ihrer "Liebe macht blind"-Hochzeit

Anzeige

Getty Images Cameron Hamilton und Lauern Speed, Netflix-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de