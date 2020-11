Lauren Speed und Cameron Hamilton haben allen Grund zur Freude! 2018 verliebte sich das Paar in der beliebten Netflix-Reality-Serie Liebe macht blind unter außergewöhnlichen Umständen ineinander: Ohne sich jemals wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, lernten sich die beiden in Rekordzeit kennen. Im Finale der Show kam es schließlich nicht nur zum ersten Aufeinandertreffen, sondern auch zum romantischen Jawort. Inzwischen jährt sich Cam und Laurens Hochzeitstag schon zum zweiten Mal – im Netz teilen die Eheleute nun rührende Worte!

"Wow, zwei ganze Jahre", kann Lauren ihr Liebesglück via Instagram offenbar kaum fassen. Passend zum Jubiläum teilte die Beauty ein neues Turtelbild mit ihrem Liebsten. "Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben, dass du mich unterstützt, liebst, mich zum Lachen und Weinen bringst und mir jeden Tag eine neue Ebene von Liebe beibringst, die ich nie für möglich gehalten hätte", schwärmte die Schönheit. Sie könne sich keinen besseren Ehemann vorstellen.

Und auch Cameron widmet seiner Liebsten emotionale Zeilen. "Ich bin dankbar, dass ich mit dir als Partnerin sowohl durch gute als auch schlechte Tage gehen kann", schrieb der Bartträger. Lauren motiviere ihn nicht nur täglich, sondern zaubere ihm auch immer wieder ein Lächeln auf die Lippen. "Ich freue mich auf mindestens hundert weitere Jahre zusammen", teilte Cam überglücklich mit.

Instagram / need4lspeed Lauren und Cameron, "Liebe macht blind"-Bekanntheiten

Instagram / need4lspeed Lauren Speed, Netflix-Bekanntheit

Getty Images Lauren Speed und Cameron Hamilton, März 2020

