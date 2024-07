So süß gratuliert Lauren Speed ihrem Cameron zum Geburtstag!

Lauren Speed und Cameron Hamilton sind der lebende Beweis, dass man bei Liebe macht blind tatsächlich die große Liebe finden kann! Seit mittlerweile sechs Jahren sind die zwei überglücklich miteinander. Wie sehr sie ihren Mann liebt, zeigt Lauren nun an seinem 34. Geburtstag. "Heute ist der Geburtstag meines besten Freundes! Ich bin so froh, dass du geboren wurdest!", schwärmt sie auf Instagram zu ein paar Fotos der beiden. Und weiter: "Ich bin so dankbar, dass ich das Leben mit einem so tollen Menschen teilen darf. Es ist dein Geburtstag, aber ich fühle mich, als hätte ich das Geschenk bekommen."

Anschließend zählt die Reality-TV-Bekanntheit zehn Gründe, warum sie ihren Partner liebt. An erster Stelle: "Du bist so liebevoll und kümmerst dich immer um uns. Und du bist heiß!" Zudem sei Cameron ein super Hunde-Papa, der beste Reisepartner und bringe sie immer zum Lächeln. Seinen 34. Ehrentag feierten die beiden mit ihren Freunden ausgiebig, wie Lauren in ihrer Story teilte. Für die Party und die Glückwünsche bedankte sich das Geburtstagskind im Netz: "Wir hatten eine tolle Zeit! Ich bin so dankbar für meine Freunde und all die Liebe, die ich erhalten habe!"

Lauren und Cameron sind eines der wenigen Paare, die nach "Liebe macht blind" tatsächlich zusammenblieben. Das Geheimnis hinter ihrer tollen Ehe? Paartherapie! "In einer Therapie kann man sich alles von der Seele reden und muss nicht auf Zehenspitzen gehen", erklärte die 36-Jährige gegenüber People. Seit ihrem zweiten Ehejahr gehen sie zusammen zu einem Therapeuten. Der Wissenschaftler sei erst etwas skeptisch gewesen, doch er habe schnell gemerkt, wie viel stärker ihre Bindung durch die Sitzungen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Hamilton und Lauren Speed, bekannt aus "Love is blind"

Anzeige Anzeige

Instagram / need4lspeed Cameron Hamilton und Lauren Speed

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Laurens Post? Niedlich! Na ja. Ich habe mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de