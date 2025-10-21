So weit liefen die Darsteller am Set von "The Long Walk"

Die Verfilmung von Stephen Kings (78) dystopischem Werk "The Long Walk – Todesmarsch" zieht derzeit Fans des Autors in die Kinos und überzeugt mit einer packenden Erzählweise. Unter der Regie von Francis Lawrence (55), bekannt durch die Tribute von Panem-Reihe, folgt der Film einer Gruppe junger Männer, die sich einer tödlichen Herausforderung stellen. In den Hauptrollen glänzen Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot und Ben Wang, die die emotionale wie auch körperliche Belastung ihrer Figuren eindrucksvoll verkörpern. Während der Dreharbeiten legte das Filmteam rund 563 Kilometer zurück – sogar mehr als die etwa 540 Kilometer, die die Charaktere im Film absolvieren.

Regisseur Francis Lawrence entschied sich, den Film in chronologischer Reihenfolge zu drehen – ein in der Filmwelt selten gewählter Ansatz. Damit wollte er die Entwicklung der Dynamik zwischen den Figuren und die Entstehung von Kameradschaft besonders authentisch einfangen, einem zentralen Element der Geschichte. "Ich musste mich wirklich auf die Figuren konzentrieren und darauf, was sie physisch, psychisch und emotional miteinander durchmachen", erklärte der Filmemacher im Interview mit IGN. Die achtwöchigen Dreharbeiten, die größtenteils in Bewegung stattfanden, forderten nicht nur den Schauspielern, sondern auch der gesamten Crew erheblichen körperlichen Einsatz ab.

Stephen King veröffentlichte den zugrunde liegenden Roman im Jahr 1979 unter seinem Pseudonym Richard Bachman. Die Geschichte eines gnadenlosen Marsches, bei dem am Ende nur einer überlebt, gehört zu seinen weniger bekannten, aber hochgelobten Werken. King, der für seine bodenständige Art geschätzt wird, hat im Laufe der Jahre viele seiner Bücher auf die Leinwand gebracht. "The Long Walk – Todesmarsch" reiht sich in die lange Liste erfolgreicher Verfilmungen ein und zeigt einmal mehr, wie ungebrochen die Faszination für Kings Geschichten bei Leserinnen, Lesern und Kinopublikum ist.

Imago Schauspieler Roman Griffin Davis in "Todesmarsch – The Long Walk" (2025)

Action Press Francis Lawrence 2023

Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

