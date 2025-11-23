Wird Josh Hutcherson als Peeta wieder die Arena betreten?

Josh Hutcherson (33), bekannt durch seine Rolle als Peeta Mellark in der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe, hat in einem Interview mit Variety angedeutet, dass er möglicherweise ein Comeback in der neuen Verfilmung "Sunrise on the Reaping" feiern könnte. Der Schauspieler erklärte, dass er kaum Überredungskünste bräuchte, um wieder mit der ursprünglichen Besetzung um Jennifer Lawrence (35) und Woody Harrelson (64) sowie Regisseur Francis Lawrence (55) zu arbeiten. "Man müsste mich nicht überreden", so Josh. Zum potenziellen Szenario eines Epilogs meinte er weiter: "Es wäre ein wahrgewordener Traum."

Der neue Film basiert auf dem Prequel-Roman von Suzanne Collins (63) und wird laut der Handlung gegen Ende einen Zeitsprung beinhalten, bei dem die Figuren Haymitch, Katniss und Peeta vorkommen könnten. Regisseur Francis Lawrence, der bereits ab dem zweiten Teil der ursprünglichen Reihe hinter der Kamera stand, ist wieder mit an Bord. Ob Jennifer Lawrence oder Woody Harrelson tatsächlich zurückkehren, ist noch nicht bestätigt. Im Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde, sind diese Charaktere nicht zu sehen. Fans müssen sich bis November 2026 gedulden, wenn der Film in die Kinos kommt.

Josh Hutcherson ist seit Jahren eng mit der Rolle des Peeta Mellark verknüpft, die ihn weltweit bekannt machte. Im Laufe der Jahre hat er wiederholt betont, wie viel ihm die Zusammenarbeit mit dem Cast und Team der "Die Tribute von Panem"-Reihe bedeutet hat. Privat hält sich der Schauspieler seit dem Ende der Filmreihe weitgehend aus den Schlagzeilen heraus, ist aber weiterhin in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten zu sehen. Seine Rückkehr in das Universum um Panem würde jedenfalls nicht nur für ihn, sondern auch für seine riesige Fangemeinde ein besonderer Moment sein.

