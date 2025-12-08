Diese Stars spielten schon einmal den Weihnachtsmann

Von Richard Attenborough (†90) bis Tim Allen (72): Viele bekannte Schauspieler haben im Laufe der Jahre dem Weihnachtsmann ihr Gesicht geliehen. So zog sich Richard in "Das Wunder von Manhattan" den roten Mantel über, während Tim seit seinem ersten Auftritt in "Santa Clause – Eine schöne Bescherung" die Schlittenzüge in die Hand nahm. Auch "Forrest Gump"-Star Tom Hanks (69) schlüpfte einst in die Rolle des fröhlichen Alten. In "Der Polarexpress" spielte er nicht nur den Schaffner, sondern lieh auch Santa Claus seine Stimme und überreichte dem Heldenjungen das erste Weihnachtsgeschenk. Übrigens war der Film nicht Toms erster Einsatz als Weihnachtsmann. Wie Hello Magazine berichtet, verriet der Schauspieler in einem früheren Interview, dass er mit 21 kurzzeitig als Einkaufszentrum-Weihnachtsmann arbeitete, aber schon nach zwei Wochen entlassen wurde.

Auch in "Buddy – Der Weihnachtself" bekam der Mann im roten Mantel ein echtes TV-Urgestein verpasst: Ed Asner brachte als Santa eine Mischung aus Strenge, Wärme und trockenem Humor mit, die perfekt zum überdrehten Buddy passte. Der "Lou Grant"-Star stand seine Weihnachtsmannrolle so gut, dass er später scherzte, er bekäme nur noch Nachrichten mit dem Betreff "Up" und "Elf". Kurz vor seinem Tod im Jahr 2021 sprach Asner noch einmal die Rolle des charmant-grummeligen Carl im "Up"-Spin-off "Dug Days". Seine Co-Darstellerin Zooey Deschanel (45) postete einen herzlichen Nachruf auf Instagram: "Ruhe in Frieden, mein liebster Weihnachtsmann. Du wirst sehr vermisst."

Eher überraschend, aber umso ikonischer, wurde auch Kurt Russell (74) zum Santa-Liebling. In "The Christmas Chronicles" verlieh er dem Weihnachtsmann nicht nur eine rockige Coolness, sondern auch jede Menge Herz. An der Seite von Partnerin Goldie Hawn (80) als Mrs. Claus lieferte er ein echtes Nordpol-Power-Duo ab. Für Kurt war das Projekt zudem persönlich: Er beschrieb die Filme als eine liebevolle Widmung an seinen Vater, der in seiner Kindheit die Rolle des Weihnachtsmanns übernahm. Währenddessen sorgte Billy Bob Thornton (70) mit "Bad Santa" für die wohl schrägste Santa-Version aller Zeiten. Anstelle eines freundlichen Geschenkebringers verkörperte er einen fluchenden, trinkenden Anti-Weihnachtsmann – und genau das machte ihn zum Kult. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Weihnachtsmann im Popkultur-Herzen so viele Gesichter haben darf, wie es Menschen gibt, die an ihn glauben.

United Archives GmbH/ Action Press Tim Allen in "Santa Clause"

Imago Richard Attenborough als Kriss Kringle in "Das Wunder von Manhattan", 1994

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim Hollywood Walk of Fame