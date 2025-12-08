Fans skeptisch: Charlie Puth verteidigt Super-Bowl-Auftritt

Charlie Puth (34) wird beim Super Bowl 2026 die Nationalhymne singen und sorgt mit dieser Ankündigung für gemischte Reaktionen. Einige Fans zeigen sich skeptisch, ob der Sänger der Herausforderung gewachsen ist, und vergleichen ihn dabei mit Legenden wie Whitney Houston (†48). Auf der Plattform X schrieb ein Nutzer: "Charlie Puth? Er wird uns nicht die großen Vocals liefern, fürchte ich." Charlie reagierte prompt und selbstbewusst auf die Kritik: "Ich werde niemals behaupten, so ein guter Sänger wie Whitney Houston zu sein. Aber ich verspreche, dass wir ein ganz besonderes Arrangement in D-Dur vorbereitet haben. Es wird eine meiner besten gesanglichen Leistungen."

Neben Charlie werden beim Super Bowl auch Brandi Carlile und Coco Jones vor Beginn des Spiels auftreten. Während Charlie die Nationalhymne präsentiert, wird Coco den Song "Lift Every Voice and Sing" performen und Brandi eine Version von "America the Beautiful" singen, wie Us Weekly berichtet. Desiree Perez, CEO von Roc Nation, äußerte sich voller Stolz über die Künstler: "Charlie, Brandi und Coco sind außergewöhnliche Talente, und es ist eine Ehre, sie auf der Bühne des Super Bowl LX zu haben." Bereits im Vorfeld feierte Charlie diesen wichtigen Meilenstein seiner Karriere mit einem humorvollen Video in den sozialen Medien, in dem er die Schwierigkeiten des Liedes "The Star-Spangled Banner" erklärt und dabei eine Gruppe Footballspieler begeistert.

Der werdende Vater, der weltweit mit Hits wie "Attention" und "See You Again" bekannt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als talentierter Musiker und Produzent gemacht. Auch wenn er selbst nie den Vergleich mit Whitney Houston suchen würde, hat er eine sehr individuelle musikalische Handschrift, die von Fans vor allem für ihre Detailverliebtheit geschätzt wird. Er gab immer wieder private Einblicke und erzählte unter anderem, wie wichtig es für ihn ist, Emotionen mit Musik zu transportieren. Ob es ihm gelingt, die Kritiker am Super Bowl zu überzeugen, wird sich schließlich am 8. Februar 2026 in Santa Clara zeigen. Bis dahin bleibt er sich treu und konzentriert sich auf seine Musik.

Getty Images Charlie Puth im April 2024

Getty Images Sänger Charlie Puth

Getty Images Charlie Puth im Februar 2023