Fans der Hunger Games-Trilogie dürfen sich freuen! Schon am 19. Mai 2020 können die Liebhaber der Reihe wieder in die Welt von Panem eintauchen – das neue Buch "The Ballad Of Songbirds And Snakes" wird in englischer Sprache veröffentlicht. Auch eine Verfilmung des Stoffs wurde bereits bestätigt und auf die muss nicht mehr allzu lange gewartet werden. Denn jetzt wurde öffentlich: Die Arbeiten für den Film sollen bereits begonnen haben!

Die Produktionsfirma Lionsgate bestätigte außerdem bereits die erneute Zusammenarbeit mit Regisseur Francis Lawrence (50). "Für mich ist der interessante Teil der Geschichte, 75 Jahre zurückzugehen und zu sehen, wie alles zu dem wurde, was es letztendlich ist", freute sich Francis, der auch schon bei den letzten drei "Hunger Games"-Filmen Regie führte, gegenüber Entertainment Weekly. Das Prequel "The Ballad Of Songbirds And Snakes" spielt nämlich kurz vor den zehnten Hungerspielen und verfolgt die Geschichte des jungen Präsidenten Snow. Die Autorin Suzanne Collins (57) gab über ihren Verlag ebenfalls bereits Details zum neuen Buch preis: "Die Zeit des Wiederaufbaus zehn Jahre nach dem Krieg, die als die dunklen Tage bekannt sind – während das Land Panem wieder auf die Beine kommt – bietet fruchtbaren Boden für die Charaktere [...]."

Der Cast für den neuen Film wurde bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Ein großes Wiedersehen mit Jennifer Lawrence (29) als Katniss Everdeen gilt aber als unwahrscheinlich, da besagte Geschichte viele Jahre vor ihrem Abenteuer spielt.

Getty Images Suzanne Collins, Autorin der "The Hunger Games"-Reihe

Scholastic Buchcover von "The Ballad Of Songbirds and Snakes"

Getty Images Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth und Donald Sutherland



