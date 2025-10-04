Stephen Kings Novelle "Rat" wird als Psycho-Horror verfilmt

Stephen Kings (78) düstere Novelle "Rat" schafft nun den Sprung auf die große Leinwand. Das Werk, das aus der 2020 veröffentlichten Sammlung "If It Bleeds" stammt, wird von einem erfahrenen Team des Genre-Kinos adaptiert. Regisseur Isaac Ezban und Produzent Jay Van Hoy, die bereits mit Filmen wie "The Witch" und "The Lighthouse" auf sich aufmerksam machten, bringen die packende Geschichte gemeinsam mit Drehbuchautor Jeff Howard ins Kino. Während Fans von psychologischem Horror gespannt auf weitere Details warten, sind weder Veröffentlichungsdatum noch Besetzung bislang bekannt. Laut Kino.de könnte sich die Produktion jedoch bis 2027 hinziehen.

Die Handlung von "Rat" erzählt von dem ambitionierten Schriftsteller Drew Larson, der sich in eine abgelegene Hütte in den Wäldern von Maine zurückzieht, um einen Roman zu schreiben. Doch seine Abgeschiedenheit verwandelt sich in einen Albtraum, als ein Sturm ihn dort festhält und er schwer erkrankt. Inmitten fieberhafter Träume begegnet Drew einer geheimnisvollen Gestalt, die ihm Erfolg für sein Werk verspricht – allerdings zu einem hohen Preis. Regisseur Isaac Ezban beschreibt die Geschichte als düstere Erzählung über Schreibblockaden und den inneren Konflikt zwischen Kreativität und zwischenmenschlichen Beziehungen.

Stephen King, der seit Jahrzehnten als Meister des Horrors gefeiert wird, hat mit "Rat" eine weitere Gänsehaut-Geschichte geschaffen, die nun Fans weltweit begeistern soll. Mit mehr als 50 Verfilmungen gehören Werke wie "Es" und "Shining" zu den bekanntesten Adaptionen. Für Isaac Ezban ist das Projekt eine Herzensangelegenheit: "Stephen King war schon mein Lieblingsautor, als ich als Teenager angefangen habe, Horror zu lesen", erklärte er laut Deadline. Ezban sieht das Projekt als Chance, die einzigartige Mischung aus Schönheit und Brutalität in Kings Werk filmisch einzufangen – eine Handschrift, die King zur Legende gemacht hat.

Getty Images Stephen King, Autor

Joe Kohen / Getty Images the New Yorker Stephen King 2010 in New York

Eric Feferberg/ Staff Stephen King, Autor

