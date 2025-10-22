Überraschend: Teddy Swims verdient kaum an seiner Musik

Teddy Swims, der für Hits wie "Lose Control" und "Bad Dreams" bekannt ist, hat kürzlich in einem Interview überraschend ehrliche Einblicke in seine Finanzen gegeben. Der Sänger verriet, dass er im Jahr 2024 aus seinen Tourneen lediglich 17.311 Euro mit seiner Live-Performance einnehmen konnte, trotz Milliarden von Streams und ausverkauften Shows. Dies sei das erste Mal in seiner fünfjährigen Karriere, dass er und sein Team tatsächlich ein finanzielles Plus erzielen konnten. "Letztes Jahr war das erste Mal, dass wir die Gewinnschwelle erreicht haben", erklärte Teddy bei Triple M Sydneys "The Rush Hour". In dieser Woche ist er mit ausverkauften Konzerten in Australien unterwegs, darunter Auftritte in Brisbane und Melbourne vom 18. bis 23. Oktober.

Der Musiker betonte, dass der finanzielle Erfolg auf Tour nicht immer so glamourös ist, wie es von Außenstehenden gesehen wird. Viele würden denken, Musiker in ausverkauften Arenen verdienten Unsummen, sagte er, doch es sei oftmals schwer, überhaupt die Kosten zu decken. "Es hat fünf Jahre gedauert, um den Punkt zu erreichen, an dem wir wirklich Geld sehen", sagte er im Interview. Teddys letzter Auftritt beim NRL-Finale in Sydney sorgte außerdem für Gesprächsstoff, da er nicht nur mit einem traditionellen schottischen Kilt überraschte, sondern auch die Meinungen mit seiner Songauswahl spaltete. Während einige sein Cover des AC/DC-Songs "TNT" als "grandios" lobten, verglichen andere seine Performance mit der des umstrittenen Auftritts von Meat Loaf (†74) beim AFL-Finale 2011.

Privat hat Teddy, der 2019 seinen musikalischen Durchbruch feierte, schon einiges erlebt. In einem Interview mit The Sun sprach der Sänger offen über seine Kämpfe mit psychischen Problemen und früherem Substanzmissbrauch – eine Zeit, die ihn stark geprägt hat. Heute genießt Teddy sein neues Glück: Gemeinsam mit Freundin Raiche Wright und seinem Sohn hat er ein stabiles Zuhause gefunden. Seine harte Arbeit habe sich aber gelohnt, betonte er stolz. "Ich bin so gesegnet und so dankbar für alles, was ich in meinem Leben habe", erklärte Teddy offen über seinen bisherigen Lebensweg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddy Swims im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddy Swims bei den BRIT Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mynameisraiche Teddy Swims und seine Partnerin Raiche