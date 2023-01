An erstem Todestag: Meat Loafs Frau teilt rührenden Nachruf

Meat Loafs (✝74) Frau richtet liebevolle Worte an ihren Ehemann. Vergangenes Jahr hatte die traurige Nachricht die Musikwelt erschüttert, dass der "I'd Do Anything for Love"-Interpret verstorben ist. Die finalen Tage seines Lebens hatte der zweifache Vater noch mit seinen Töchtern und Freunden verbringen können. Als der Sänger dann schließlich seinen letzten Atemzug tat, war seine Frau an seiner Seite gewesen. Anlässlich des ersten Todestages teilte Deborah Aday nun einen rührenden Nachruf.

Auf der Facebook-Seite des gebürtigen Texaners veröffentlichte die 61-Jährige einige rührende Worte. "Heute ist ein besonders trauriger Tag für uns alle, denn wir gedenken des Todes meines Mannes am 20. Januar 2022", begann Deborah zu schreiben. Sie fuhr fort, dass sie Michael – wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen hieß – sehr vermissen würde. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Zweifellos fehlt ein großes Stück von mir, und das liegt daran, dass du ein so wesentlicher und einflussreicher Teil meines Lebens warst", schrieb sie an ihren Mann gerichtet. Anschließend bedankte sie sich für die 20 Jahre, die das Paar zusammen habe verleben dürfen. "Ich werde dich immer aus tiefstem Herzen lieben!", beendete sie ihren Post.

Bereits kurz nach Meat Loafs Ableben hatte Deborah zum Ausdruck gebracht, schwer sein Tod für sie sei. "Die Trauer, die ich über den Verlust meines Mannes empfinde, ist herzzerreißend", hatte sie damals geschildert. "Von dem Tag an, als wir uns kennenlernten, war er meine Welt und ich liebte ihn", hatte sie versichert.

Getty Images Meat Loaf, Musiker

Getty Images Meat Loaf und seine Frau Deborah Aday im März 2008

Brent Perniac/AdMedia/SIPA Meat Loaf, Sänger

