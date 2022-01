Sie kann den schrecklichen Verlust ihres Mannes nicht begreifen! Vor wenigen Tagen machte eine traurige Neuigkeit die Runde: Sänger Meat Loaf ist am vergangenen Freitag im Alter von 74 Jahren verstorben. Bis zum letzten Atemzug immer an seiner Seite? Seine Frau Deborah Aday! Vor allem für sie ist der Tod nur schwer zu verkraften. In einem Statement äußert sich Meat Loafs Witwe nun zum ersten Mal öffentlich!

Gegenüber People lässt Deborah verlauten: "Die Trauer, die ich über den Verlust meines Mannes empfinde, ist herzzerreißend. Ich lag dicht neben Michael, als er seinen letzten Atemzug tat, und meine Trauer ist unbeschreiblich." In ihrem Statement erklärt sie, dass sie ihren Mann nie "Meat" genannt habe, weil sie mehr in ihn sah. "Ich empfinde große Dankbarkeit für die vielen Liebesbekundungen, die ich aus der ganzen Welt erhalten habe", fährt sie fort und betont: "Er hat so vielen Menschen so viel bedeutet, und es hat mir Freude bereitet, ihn mit der Welt teilen zu können."

Für Deborah stand ihr Mann Michael Lee Aday, wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen hieß, immer im Mittelpunkt. "Von dem Tag an, als wir uns kennenlernten, war er meine Welt und ich liebte ihn. Es verging kein Tag, an dem wir dem anderen nicht sagten, wie sehr wir ihn lieben. Kein Tag, an dem wir uns nicht umarmt haben", gibt sie in ihrem Statement herzzerreißend preis.

Getty Images Meat Loaf, Schauspieler

Getty Images Meat Loaf in der Florence Gould Hall in New York, 2011

Getty Images Meat Loaf im September 2013 in Las Vegas

