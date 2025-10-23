Bodyshaming: Eminems schwangere Tochter Alaina wehrt sich

Alaina Scott (32), die Tochter von Rapper Eminem (53), hat in ihren Instagram-Stories gegen Bodyshaming ausgeteilt. Nachdem ein Foto von ihr in roter Leopard-Leggings und grauem T-Shirt nach einem Workout online erneut geteilt worden war, platzte ihr der Kragen: "Stoppt Kommentare über Frauenkörper!" Besonders störte sie, dass der Fokus vieler Kommentare nicht auf ihrer Schwangerschaftsankündigung, sondern auf ihrer Körpergröße lag. Alaina, die sich gerade in ihrer ersten Schwangerschaft befindet, stellte klar, dass es niemandem zusteht, Veränderungen ihres Körpers zu kritisieren.

In ihrer Ansprache machte sie unmissverständlich deutlich, dass Frauen für ihre Entscheidungen, egal ob mehr Bewegung, Nahrung oder auch medizinische Schönheitseingriffe, ständig Kritik ausgesetzt sind. Die werdende Mutter betonte: "Dein Gewicht definiert dich nicht." Sie empfindet es als anstrengend, dass gerade in einer so besonderen Phase wie der Schwangerschaft der Druck von außen wächst. Dabei, so fügte sie hinzu, sei es völlig in Ordnung, Gewicht zuzulegen oder seinen Körper so zu behandeln, wie es einem selbst guttue. Sie hoffe, andere Frauen dazu zu inspirieren, sich selbst weniger zu bewerten und sich den Raum zu geben, das Beste für sich zu tun.

Privat blickt Alaina einer besonderen Zeit entgegen: Es ist ihre erste Schwangerschaft mit Matt, den sie im Juni 2023 heiratete. Bei der Trauung führte sie ihr Adoptivvater Eminem zum Altar, den sie seit ihrer Kindheit "Dad" nennt. Die Influencerin hatte ihre Baby-News vor Kurzem mit emotionalen Bildern auf Instagram geteilt, auf denen sie und Matt ihre Vorfreude zeigen. Abseits des Rampenlichts betonte Alaina nun auch, wie sie mit der Veränderung umgeht: Sie fühle sich derzeit wohl, esse, wenn sie Hunger habe, gebe Heißhunger nach und ruhe, wenn ihr Körper es brauche, wie People berichtet. An andere Schwangere richtete sie eine sanfte Erinnerung, Druck rauszunehmen und sich selbst mit Nachsicht zu begegnen.

Instagram / alainamariescott Alaina Scott, Adoptivtochter von Eminem

Getty Images Eminem, Rapper

Instagram / alainamariescott Alaina Marie Scott und ihr Partner, Oktober 2025