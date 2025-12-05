So zurückgezogen lebt Eminems Ex Kim Scott heute in Detroit

Eminems (53) Ex-Frau Kim Scott Mathers (50) wurde nach langer Zeit wieder öffentlich gesehen – beim Thanksgiving-Shopping in Detroit. Nur 9,7 Kilometer von dem Anwesen des berühmten Rappers entfernt lebt Kim heute ein zurückgezogenes Leben. Fotos, Daily Mail vorliegen, zeigen sie beim Betreten ihres Ranchhauses, das knapp 345.000 Euro wert ist. Kim trägt bequeme, lässige Kleidung, darunter eine Trucker-Kappe und einen Hoodie, während sie ihre Einkäufe ins Haus manövriert. Das Zuhause teilt sie mit ihrem Sohn Parker, der nach ihrer zweiten Ehe mit Eminem zur Welt kam. Trotz der turbulenten Ehejahre verbindet die beiden ein freundschaftliches Verhältnis, wie ihr gemeinsames Auftreten bei der Hochzeit ihrer Tochter Hailie Jade Scott Mathers (29) im vergangenen Jahr zeigte.

Kims heutiges ruhiges Leben ist ein krasser Gegensatz zu ihrer bewegten Vergangenheit, die von Schwierigkeiten wie einer Suchtkrankheit und Krisen geprägt war. Die Mutter von vier Kindern, darunter Hailie Jade Scott Mathers, Stevie und ihre Nichte Alaina Scott (32), durchlief harte Zeiten, darunter mehrere Suizidversuche und rechtliche Probleme. In einem Interview in der Radiosendung "Mojo in the Morning" erinnerte sie sich an besonders dunkle Momente, doch sie betonte, dass sie seit Oktober 2023 nüchtern lebt und nach einem 45-tägigen Aufenthalt in der Jefferson House Reha-Einrichtung in Detroit ihr Leben stabilisiert hat. Der Schmerz über den Verlust ihrer Eltern und ihrer Schwester in den letzten Jahren bleibt präsent, aber sie betonte, dass es ihr mittlerweile besser gehe.

Die inspirierenden und oft schwierigen Kapitel ihrer Beziehung mit Eminem haben in der Vergangenheit einige der bekanntesten Songs des Rappers inspiriert, darunter "Kim" und "Love The Way You Lie". Kennengelernt hatten sich die beiden bereits in ihrer Jugend, und ihre stürmische Liebesgeschichte, die zweimal in einer Ehe mündete, hat die Öffentlichkeit jahrelang fasziniert. Ihre Geschichte war oft von Höhen und Tiefen geprägt, doch beiden scheint heute vor allem eines wichtig zu sein: der Fokus auf die Familie und ein friedliches Miteinander, das auch für ihre gemeinsamen Kinder von großer Bedeutung ist.

Leon Bennett/Getty Images, Bill Pugliano/Getty Images Eminem und Kim Scott Mathers

Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund

Getty Images Kim Scott Mathers, 2004