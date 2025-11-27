Kinderwunsch war für Alaina Scott emotional belastend

Alaina Scott (32) hat mit einem bewegenden Update ihren Weg zum Wunschkind öffentlich gemacht. In einem neuen Post auf Instagram zeigt die Tochter von Rapper Eminem (53) in schwarz-weißen Aufnahmen den Moment, in dem sie erfährt, dass sie schwanger ist – ein Augenblick, dem sie mit Ehemann Matt Moeller lange entgegengefiebert hat. Die 32-Jährige erwartet ihr erstes Kind und spricht offen darüber, wie herausfordernd die Zeit des Versuchens für sie war. Die Aufnahmen entstanden in dem Haus, das die beiden gerade bauen und in dem sie die kleine Tochter großziehen wollen. Alaina und Matt hatten 2023 geheiratet. Das Paar verriet bereits mit einem Gender-Reveal samt pinkem Konfetti: Es wird eine Tochter.

Zu ihren Gefühlen schrieb Alaina auf Instagram, die Monate des Hoffens seien eine echte Prüfung gewesen: "Wahrheit ist, niemand bereitet dich darauf vor, wie hart Kinderwunsch ist und welche emotionale Belastung er mit sich bringt." Sie schildert, wie sie und Matt immer wieder gebetet hätten: "Monat für Monat haben wir für dieses kleine Wunder gebetet." Ein Detail, das sie besonders berührte: "Monate zuvor schrieben wir ein Gebet an die Wände unseres Hauses, während wir es bauten, in der Hoffnung auf ein gesundes Baby und einen positiven Test im Jahr 2025." Genau vor diesen Wänden habe sie Matt die gute Nachricht gesagt. Für Alaina ist es "ein wahrer vollkommener Moment". Ihre Vorfreude auf die Tochter klingt in jeder Zeile durch: "Ich kann es nicht erwarten, unser kleines Mädchen in meinen Armen zu halten und sie mit allem zu lieben, was ich habe. Wachse weiter, Liebling, ich sehe dich bald."

Schon im Herbst hatte Alaina ihre Schwangerschaft kreativ inszeniert, als sie zusammen mit Matt in einem Feld posierte und einen weißen Babystrampler mit der Aufschrift "Baby Moeller" in die Kamera hielt. Später führte sie den Ehemann mit verbundenen Augen durch das entstehende Zuhause zu einem Karton mit Schwangerschaftstest und goldenen "Baby M"-Ballons. Beim Gender-Reveal zog das Paar Konfetti-Kanonen, und rosafarbene Wolken verrieten ihr kleines Geheimnis. Abseits der großen Worte wirken die scheinbar beiläufigen Momente besonders nahbar: Alaina erzählte, sie habe beim Test ihr liebstes altes Schlafshirt getragen, ganz ohne "süße Pyjamas oder Haare" – weil sie schlicht nicht damit gerechnet habe, dass genau dann der positive Test vor ihr liegen würde.

Alaina Marie Scott und ihr Partner, Oktober 2025

Alaina Scott teilt ihre emotionale Reaktion auf ihre Schwangerschaft auf Instagram

Alaina Scott im Oktober 2022

