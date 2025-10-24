"Culpa Nuestra"-Fans bekommen schon bald Nachschub
Fans von "Culpa Nuestra" dürfen sich freuen: Amazon setzt die London-Adaption der Erfolgsreihe fort und plant gleich zwei weitere Filme. Unter den Titeln "Your Fault: London" und "Our Fault: London" läuft die Liebesgeschichte der Stiefgeschwister Noah und Nick weiter – mit Asha Banks und Matthew Broome in den Hauptrollen. Die Fortsetzungen sollen voraussichtlich 2026 und 2027 exklusiv bei Prime Video starten. Gedreht wird erneut in London, wo die englischsprachige Version der Reihe beheimatet ist.
Die Liebesgeschichte, basierend auf den Young-Adult-Bestsellern der Autorin Mercedes Ron (32), wird im englischen Remake neu interpretiert. Wie auch in den spanischen Vorlagen, wo Nicole Wallace (23) und Gabriel Guevara (24) die Hauptfiguren verkörpern, kämpfen Noah und Nick in den London-Adaptionen mit Eifersucht, Vertrauensproblemen und düsteren Geheimnissen, die die Beziehung der beiden immer wieder vor Herausforderungen stellen. Die Neuauflagen greifen die Handlung der Originalfilme auf und präsentieren sie in einem britischen Setting, jedoch mit nur leichten Variationen zur Vorlage.
"Culpa Mia - Meine Schuld" avancierte 2023 bei Prime Video zum Hit. In rasantem Tempo zog der erste Serienteil die spanischen Sequels "Culpa Tuya - Deine Schuld" und "Culpa Nuestra - Unsere Schuld" nach sich. Die Zuschauer lieben die Geschichten rund um Noah und Nick derart, dass man sich auch an einem englischen Remake ausprobierte, das Anfang dieses Jahres als "Culpa Mia - Meine Schuld: London" startete und ebenfalls sofort durch die Decke ging.