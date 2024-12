"Culpa Tuya"-Autorin wurde von Taylor-Swift-Song inspiriert

Die gefeierte argentinische Autorin Mercedes Ron (31) hat in einem exklusiven Interview mit Promiflash enthüllt, dass ein Song von Sängerin Taylor Swift (35) und eine Reise nach Los Angeles die Inspiration für ihre erfolgreiche Geschichte "Culpa Tuya – Deine Schuld" waren. Besonders der Song "I Knew You Were Trouble" habe eine zentrale Rolle gespielt: Zeilen wie "Ich wusste schon, als du hereinkamst, dass du Ärger mitbringst. Jetzt erkenne ich, dass die Schuld bei mir liegt" gaben ihr die Idee zu der Erzählung über zwei Menschen, die sich trotz ihrer völlig unterschiedlichen Lebenswelten hoffnungslos ineinander verlieben. Dies führte schließlich nicht nur zu einer gefeierten Buchreihe, sondern, nach "Culpa Mía – Meine Schuld", zur mittlerweile zweiten Filmadaption, die ab dem 27. Dezember auf Prime Video zu sehen sein wird.

Mercedes zeigte sich im Promiflash-Interview sichtlich erfreut über den Erfolg ihrer Bücher und deren filmische Umsetzungen. "Es fügt sich alles perfekt zusammen", sagte die 31-Jährige. Sie betonte, dass der Erfolg des ersten Films, der ebenfalls auf einem ihrer Bücher basiert, die Messlatte für die zweite Adaption hochgesetzt habe. Die Fans sind gespannt, wie die Verfilmung die fesselnde Liebesgeschichte zwischen den Stiefgeschwistern Noah und Nick fortsetzen und die emotionalen Hürden, die das Berufs- und College-Leben mit sich bringt, einfangen wird. Die Resonanz auf den Film, der – inspiriert durch ihre Reise – in Los Angeles spielt, ist bereits jetzt überwältigend. Zahlreiche Leser warten fieberhaft auf die Veröffentlichung des Streifens, rechnen aber offenbar auch mit einer emotionalen Achterbahnfahrt. "Wir werden alle heulen", schrieb ein User via Social Media.

Die aus Buenos Aires stammende Bestsellerautorin hat sich in den letzten Jahren als Meisterin des Liebesdramas etabliert: Sie wickelt ihr Publikum mit Themen wie Leidenschaft, Rebellion und Konflikten geschickt um den Finger. Mercedes' Geschichten sprechen eine breite Leserschaft an, die von der Intensität und den emotionalen Tiefen ihrer Dialoge fasziniert ist. Dass sie Inspiration aus Musik und eigenen Reisen schöpft, zeigt, wie eng ihre Werke mit ihrem persönlichen Leben verwoben sind. So ist es kaum überraschend, dass Mercedes selbst als Vollblut-Romantikerin gilt, deren emotionale Geschichten immer wieder Menschen verschiedenster Generationen berühren und verbinden.

Getty Images Taylor Swift, Mai 2024

Instagram / itsnicolewallace Nicole Wallace und Gabriel Guevara mit dem "Culpa Mia"-Cast

