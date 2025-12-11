Kirsten Dunsts Muttersein hatte Vorteile für ihre Karriere

Kirsten Dunst (43) sprach beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien am vergangenen Donnerstag so offen wie nie über ihre Familie und die Auswirkungen der Mutterschaft auf ihr Berufsleben. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jesse Plemons (37) die beiden Söhne Ennis und James großzieht, erklärte laut Daily Mail, wie sehr das Muttersein ihre Berufswahl beeinflusst habe. "Ich habe gelernt, sehr vorsichtig zu sein bei den Rollen, die ich annehme", sagte sie. Kirsten betonte, dass sie es inzwischen genießt, sich auf ihre Familie zu fokussieren – und erst dann beruflich zurückzukehren, wenn sie ein Projekt wirklich inspiriert.

Seit ihrer Hochzeit im Juli 2022, die in einer privaten Zeremonie im GoldenEye Resort in Jamaika stattfand, scheint die Beziehung zu Jesse Plemons eine tragende Rolle in ihrem Leben einzunehmen. Diese Unterstützung ist für die Schauspielerin ausschlaggebend: "Ich habe das Glück, von einem wunderbaren Mann und einer tollen Gemeinschaft umgeben zu sein", verriet sie. Ihre Kinder hätten ihr aber nicht nur eine neue Perspektive auf das Leben gegeben, sondern auch mehr Mut in ihrer Schauspielkarriere. "Es hat mich viel furchtloser gemacht", betonte Kirsten und zeigte sich dankbar für die Gelegenheit, in einem Tempo zu arbeiten, das ihren Bedürfnissen entspricht.

Das Red Sea International Film Festival, das seit 2019 jährlich in Jeddah stattfindet, zieht Stars aus aller Welt an. Neben Kirsten zogen auch Schauspielerinnen wie Genevieve Nnaji (46), Natasha Lyonne (46) und Naomie Harris (49) auf dem roten Teppich die Blicke auf sich. Genevieve begeisterte in einem schwarz-weiß gemusterten Kleid, Natasha erregte mit einem Kleid mit tiefem Ausschnitt Aufsehen und Naomie zeigte sich stilvoll in einem Off-Shoulder-Blazer mit dazu passenden Hosen. Die Veranstaltung bietet nicht nur eine Plattform für regionale, sondern auch internationale Filmkultur und unterstreicht Jahr für Jahr ihren Ruf als bedeutendes Filmfestival der Region. Für Kirsten war’s offenbar die perfekte Gelegenheit, sich endlich mal wieder zu zeigen – und ein bisschen Abwechslung vom Mama-Alltag zu bekommen.

Getty Images Kirsten Dunst auf dem Red Carpet zur Eröffnung von "Giant" beim Red Sea International Film Festival in Jeddah

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den Oscars 2024

Getty Images Kirsten Dunst bei der Eröffnung des Red Sea Film Festival in Dschidda am 4. Dezember 2025