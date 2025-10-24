Suni Lee klagt nach Victoria's-Secret-Auftritt über Mobbing

Sunisa "Suni" Lee (22) hat am 15. Oktober ihren ersten Auftritt bei der Victoria’s Secret Fashion Show hingelegt – und dafür offenbar nicht nur Applaus geerntet. Wenige Tage nach ihrem großen Debüt meldete sich die Profisportlerin jetzt auf TikTok zu Wort – mit einem Lipsync-Video zu Ariana Grandes (32) Song "Successful" und klaren Worten: "Bitte hört auf, mich zu mobben." Laut People hatte es zuvor in den Kommentarspalten von Videos, die Sunis Auftritt zeigen, Spott und Kritik gehagelt: Sie sei nicht groß genug und habe mit ihrem unsicheren Laufstil nichts auf den Catwalks von derart renommierten Shows zu suchen. Es war das erste Mal, dass professionelle Sportlerinnen als Models für Victoria’s Secret gebucht wurden.

Neben der Bitte an ihre Kritiker, sich zurückzuhalten, zeigte sich die Turnerin jedoch auch dankbar für die Unterstützung, die sie von ihren Fans erhielt. Suni interagierte mit einer Reihe von Kommentaren, die sie verteidigten – darunter auch eines, das Kritik an den unfairen Bewertungen ihrer Größe ausdrückte. "Warum werden Leute wegen ihrer Größe gemobbt? Das kannst du doch nicht ändern", schrieb ein Fan unterstützend. In einem Kommentar betonte Suni dankbar: "Ich liebe euch, meine Mädels." Die 22-Jährige erklärte bereits in einem Interview mit Marie Claire, dass ihr Auftritt in der Show ein lang gehegter Traum war, für den sie sich bewusst aus ihrer Komfortzone herauswagte. Es sei ihr wichtig gewesen, jungen Mädchen zu zeigen, dass auch ein sportlicher Körper für weibliche Sinnlichkeit stehen kann.

Suni wurde 2003 in Saint Paul, Minnesota, geboren und ist als Turnerin international für ihre Vielseitigkeit und Eleganz bekannt. Sie begann schon früh mit dem Sport und konnte schnell erste Erfolge verzeichnen: 2019 gewann sie bei den US-Meisterschaften mehrere Medaillen und qualifizierte sich für internationale Wettbewerbe. Ihren Durchbruch feierte Suni bei den Olympischen Spielen 2020/2021 in Tokio, wo sie Gold im Mehrkampf gewann und die Herzen der Turn-Community im Sturm eroberte. Heute ist Suni jedoch nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistungen bekannt, sondern auch für ihre Ausstrahlung, Persönlichkeit und ihr Engagement als Vorbild für junge Athletinnen weltweit.

Getty Images Sunisa Lee bei der Victoria’s Secret Fashion Show am 15. Oktober 2025 in New York City

Getty Images Die Models der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Sunisa Lee bei den Olympischen Spielen in Paris 2024