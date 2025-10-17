Victoria's Secret 2025: Zwei Frauen schreiben Geschichte

Angel Reese und Suni Lee (22) haben am Mittwochabend eine Premiere gefeiert und Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal wurden professionelle Sportlerinnen auf den Laufsteg der berühmten Victoria's Secret-Modenschau geschickt. Angel, WNBA-Spielerin und zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin, präsentierte sich in einem atemberaubenden rosa Dessous-Set mit floralen Details, Strapsen und einem mit Blumen besetzten Pelzschal. In ihrem zweiten Outfit kombinierte sie feine Spitze mit einem transparenten, funkelnden Top und glamourösen silbernen und weißen Flügeln. Auch Turn-Olympiasiegerin Suni beeindruckte: Sie trat in der Halbzeitshow des Events in einem sportlich-verführerischen Ensemble der PINK-Linie auf – bestehend aus Hotpants und einem Sport-BH, aus dem ihre Unterwäsche verführerisch hervorblitzte.

Doch das war längst nicht der einzige denkwürdige Moment des Abends. Auftakt der Show war das spektakuläre Laufstegdebüt von Topmodel Jasmine Tookes, die mit ihrem besonderen Status für Aufsehen sorgte: Im neunten Monat schwanger betrat sie die Bühne und strahlte in hautfarbenen Dessous, die durch ein goldenes Netzkleid mit Perlenbesatz und muschelförmigen Flügeln ergänzt wurden. Dieser Auftritt setzte ein starkes Zeichen für Diversität und wandelte die Victoria's-Secret-Modenschau zu einem Ereignis, das Schönheit und Stärke in unterschiedlichsten Facetten zelebriert.

Für Angel und Suni markiert dieser Schritt eine neue Ebene ihrer Karrieren. Angel, bekannt für ihre Dominanz auf dem Basketballfeld, und Suni, die sich mit ihrem sportlichen Talent weltweit einen Namen gemacht hat, erweitern mit diesem Event ihre Reichweite und beweisen, dass Frauen in jeder Arena beeindrucken können. Während Angel ihre selbstbewusste und glamouröse Seite zeigte, war Suni sichtlich begeistert von ihrer Laufsteg-Premiere. Mit diesem Auftritt eroberten die Ausnahmeathletinnen nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch neues Terrain in der Modewelt.

Getty Images Die Models der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Angel Reese bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Getty Images Sunisa Lee bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025