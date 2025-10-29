Karat-Sänger Claudius Dreilich ist wieder in festen Händen

Claudius Dreilich, der Sänger der Kultband Karat, schwebt auf Wolke sieben. Der Musiker hat sich frisch verliebt und verriet Details zu seiner neuen Beziehung. "Das Schöne ist: Assol tauchte nicht plötzlich in meinem Leben auf, sie kannte Karat und meine Geschichte bereits", erzählte der Sänger im SuperIllu-Interview. Die beiden lernten sich durch ihre Mutter kennen, die früher am Merchandise-Stand der Band gearbeitet hatte. Assol wusste durch diese Verbindung schon lange, worauf sie sich in einer Beziehung mit einem Künstler einlässt.

Doch ein Leben an der Seite eines Sängers bringt auch Herausforderungen mit sich. "Die Musik steht an erster Stelle, dann kommt alles andere. Das ist für eine Frau nicht einfach", gibt Claudius zu. Trotz des intensiven Musikeralltags feiert er aktuell gemeinsam mit seiner Band das fünfzigjährige Bühnenjubiläum. Derzeit sind Karat auf großer Tour, um diesen Meilenstein mit ihren Fans zu zelebrieren. Von Gedanken an einen Abschied von der Bühne ist bei Claudius jedoch keine Rede. Stattdessen schmieden die Bandmitglieder bereits Pläne für die Zukunft.

Karat, eine der erfolgreichsten Bands der DDR, hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere unzählige Hits hervorgebracht und gehört noch heute zu den großen Namen der Musiklandschaft. Claudius selbst trat 2005 in die Fußstapfen seines Vaters Herbert Dreilich, dem ursprünglichen Sänger der Band. Gemeinsam mit Karat hat er es geschafft, die Fangemeinde über Generationen zu begeistern. Privat scheint er nun ebenfalls sein Glück gefunden zu haben – eine Balance zwischen der Leidenschaft für die Musik und der Liebe, die gerade neu aufblüht.

Getty Images Claudius Dreilich mit Begleitung Assol beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig

Getty Images Claudius Dreilich mit Assol beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig

United Archives GmbH/ Action Press Martin Becker, Bernd Römer, Herbert Dreilich, Christian Liebig und Michael Schwandt von Karat