TikTok-Star Angie Berbuer hat standesamtlich geheiratet

Im August dieses Jahres verlobte sich Angie Berbuer mit ihrem Partner Leandro. Nur knapp zwei Monate später ist die Content Creatorin schon in Bonn vor den Traualtar getreten: Auf Instagram teilen die beiden nun erste Bilder von ihrer standesamtlichen Hochzeit: Leandro im cremefarbenen Anzug und Angie im weißen Kleid mit Schleier posieren glücklich strahlend für die Kamera. Liebevoll schauen sie sich in die Augen und präsentieren auf einem weiteren Bild stolz ihre Eheringe. Dazu schreibt die TikTokerin: "310 Tage nach unserem ersten Gespräch. 283 Tage nach unserem ersten 'Ich liebe dich'… sind wir diesen Schritt gegangen und haben unsere Ehe beim Standesamt offiziell gemacht."

Das Foto eines mit einer Gravur personalisierten Sektglases verrät auch ihr Hochzeitsdatum: den 28. Oktober 2025. Dazu teilt Angie noch weitere emotionale Gedanken und beschreibt, was die Ehe ihr bedeutet: "Ein Versprechen, eine Entscheidung, ein Zuhause, das man baut. Nicht, weil alles perfekt ist, sondern weil man weiß, dass man immer wieder dorthin zurückkehren will. In guten wie in schweren Zeiten." Mit dem jungen Paar freuen sich zahlreiche Fans und beglückwünschen das Brautpaar in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Für Angie und Leandro scheint das Tempo ihrer Beziehung absolut kein Hindernis zu sein, sondern genau das Richtige. Schon bei ihrer Verlobung machte Angie deutlich, wie sicher sie sich mit Leandro fühlt, auch wenn sie erst wenige Monate ein Paar sind. Bekannt wurde sie vor sechs Jahren durch einen schweren Schicksalsschlag: Im November 2019 verlor Angie bei einem tragischen Unfall beide Beine. Die Powerfrau ließ sich davon jedoch nie unterkriegen. Im Gegenteil: Mit viel Mut, Lebensfreude und beeindruckender Offenheit teilte die Influencerin ihren Weg zurück ins Leben im Netz und wurde damit berühmt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Angie Berbuer, TikTok-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer und ihr Freund Leandro, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer, Juni 2021