Hat diese Teamkollegin etwa Lena Oberdorfs Herz erobert?

Lena Oberdorf (23) hat die Gerüchteküche um ihr Liebesleben kräftig angeheizt. Die Fußballerin, die seit 2024 beim FC Bayern München spielt, teilte kürzlich auf Instagram ein Foto, das sie eng an ihre Teamkollegin Natalia Padilla Bidas schmiegend zeigt. Natalia, die als polnische Stürmerin seit Juli 2023 für den Verein aufläuft, teilte ebenfalls über TikTok ein Video, das zahlreiche gemeinsame Momente der beiden darstellt. Besonders die Worte "Charger for my soul", die Natalia zu ihrem Beitrag schrieb, ließen viele Fans aufhorchen. Offiziell bestätigt haben die beiden Spielerinnen ihre Beziehung bislang jedoch nicht.

Das TikTok-Video zeigt nicht nur fröhliche Augenblicke, sondern auch eine innige Geste, bei der Lena ihre Hand auf Natalias Oberschenkel gelegt hat. In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich die Fans begeistert und lassen eine Vielzahl positiver Rückmeldungen da. "Wie süß ist das bitte" und "Ich wünsche dir und Obi nur das Beste", sind nur einige der Nachrichten, die unter Natalias Post zu lesen sind. Ob die beiden Fußballerinnen tatsächlich mehr als nur Kolleginnen sind, bleibt vorerst unklar. Ihre Social-Media-Beiträge haben aber bereits viele Fragen aufgeworfen.

Abseits des Spielfelds hat Lena mit Herausforderungen zu kämpfen gehabt, wie ihrem zweiten Kreuzbandriss innerhalb von 15 Monaten. Trotz dieser Rückschläge zeigt sie sich entschlossen und kämpferisch, ganz der Profi, den ihre Fans so schätzen. Natalia dagegen hat in ihrer Karriere schon beeindruckende Leistungen erbracht und sich gut bei den Bayern eingelebt. Die beiden Sportlerinnen eint nicht nur die Leidenschaft für den Fußball, sondern offenbar auch eine enge Verbundenheit – ob rein freundschaftlich oder doch mehr, das weiß derzeit wohl nur das Duo selbst.

Anzeige Anzeige

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf und Natalia Padilla Bidas, Fußballspielerinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf spielt für den FC Bayern München

Anzeige Anzeige

TikTok / natpadilla19 Lena Oberdorf und Natalia Padilla Bidas teilen süße Fotos miteinander, 2025

Anzeige