Es geht weiter voran: "Camp Rock 3" ist endlich abgedreht

Die Dreharbeiten zu "Camp Rock 3" sind abgeschlossen! Wie Disney bereits im September bestätigt hatte, wurde der lang erwartete dritte Teil der beliebten musikalischen Filmreihe in den vergangenen Wochen realisiert. Joe Jonas (36), einer der Stars der Filme und Mitglied der Jonas Brothers, ließ die Nachricht während eines Konzerts am Mittwoch, dem 29. Oktober, in Raleigh, North Carolina, laut Just Jared verlauten: "'Camp Rock 3' wurde gestern abgedreht." Neben Joe kehren drei weitere bekannte Schauspieler aus den ersten beiden Filmen zurück, während zehn neue Gesichter die Besetzung ergänzen. Die gesamte Cast-Liste wurde nun offiziell enthüllt.

Auch hinter der Kamera sind prominente Namen am Werk: Demi Lovato (33) und die Jonas Brothers übernehmen neben ihren anderen Aufgaben auch Rollen als ausführende Produzenten. Bereits vor Drehbeginn im September sorgten sie gemeinsam für einen besonderen Moment, als sie bei der Eröffnung der JONAS20-Tour Lieder aus den ersten beiden "Camp Rock"-Filmen performten. Dieses Event heizte die Spekulationen um die Entstehung des neuen Films weiter an. Die nun bestätigte Produktion von "Camp Rock 3" entstand also nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen mit einem klaren Bezug zu den glorreichen Anfängen der Reihe.

Für Demi Lovato ist dieses Projekt ein besonderer Schritt in ihrer Karriere, da sie sich nun verstärkt auf ihre Tätigkeit hinter der Kamera konzentriert. Während sie in den ersten beiden Filmen als Mitchie Torres zu sehen war und damit eine ganze Generation von Fans begeisterte, verzichtet sie diesmal auf eine Schauspielrolle und übernimmt stattdessen Verantwortung als Produzentin. Auf Social-Media-Plattformen teilte Demi bereits stolz Momente vom Set, die ihre neue berufliche Rolle dokumentieren. Die Jonas Brothers, die ebenso für ihre kreativen Erfolge bekannt sind, stehen ihr dabei als Produzenten tatkräftig zur Seite.

Getty Images Alyson Stoner, Kevin Jonas, Joe Jonas, Demi Lovato und Nick Jonas bei der Europapremiere von "Camp Rock", 2008

Instagram / nickjonas Die "Jonas Brothers" am Set vom "Camp Rock 3"

Getty Images Die Jonas Brothers und Demi Lovato bei einem Konzert 2010