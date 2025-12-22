Teyana Taylor jongliert Film, Kochschule und Familie

Teyana Taylor (35) hat verraten, wie sie parallel Dreharbeiten und Kochschule stemmt – und das mitten im Rummel um ihren Film "One Battle After Another". In einem Talk von Variety mit Oscar Isaac (45) erzählte die Musikerin und Schauspielerin, dass sie zwischen Set, Promo-Terminen und Aufgaben für die Auguste Escoffier School of Culinary Arts hin und her wechselt, manchmal sogar auf dem Weg zur Filmpremiere am iPad Hausaufgaben erledigt. "Es ist Kunst", sagte Teyana zu Variety und erklärte, dass sie in der Küche Ruhe findet, auch wenn ihre Geduld bei manchen Gerichten auf die Probe gestellt wird. An ihrer Seite steht Regisseur Paul Thomas Anderson (55). Die Zusammenarbeit mit ihm habe ihr Selbstvertrauen für die eigene Regiearbeit enorm gestärkt. "Die Culinary School und die Arbeit mit Paul haben mich wirklich gerüstet", erklärt Teyana.

Mehr Details legte die Künstlerin in der Show "Jimmy Kimmel Live" nach. Weil ihr Tagesjob sie ständig auf Achse hält, besucht sie die Kochschule online – und genau das sei die größere Herausforderung. "Ich darf es online machen, was eigentlich härter ist, weil dein Chef nicht da ist, um zu sagen: 'Nein, das hier korrigieren, das da verbessern'", erklärte sie. Trotzdem zieht Teyana ihren Kurs mit Ehrgeiz durch: "Ich bin eine Einser-Schülerin! Ich bin so stolz", sagte sie in der Show. Kochen hält sie geerdet, Timing und Präzision seien ihr Training – auch fürs Filmset. Oscar zeigte sich im Variety-Gespräch beeindruckt: "Ich glaube, du bist die coolste Person, die ich je getroffen habe", schwärmte er. Teyana konterte knapp: "Es ist alles eine Frage der Balance".

Abseits von Bühne und Kamera zeigt Teyana, wie bodenständig ihr neues Hobby ist. Am liebsten steht die stolze Mama selbst in der Küche und macht Pizza von Grund auf für ihre Töchter Junie und Rue, die sie mit ihrem Ex-Mann Iman Shumpert (35) hat. Doch damit nicht genug: Auch selbstgemachte Butter, Cornbread, Schlagsahne, Püree und Pilaw-Reis gehören bei der Sängerin regelmäßig auf den Tisch – Gerichte, die sie ihren Kindern zuliebe immer weiter perfektioniert. Ihre Liebe zum Kochen hatte Teyana bereits im Sommer auf Instagram geteilt. In einem Clip tanzte sie im Kochhut mit Tochter Junie und schrieb dazu, Kochen sei für sie "Leidenschaft, Frieden und Therapie" – die Küche ihr sicherer Ort. Zwischen Tanzstudio, Dreharbeiten und Familienalltag findet die Künstlerin genau dort ihre Ruhe: Messer wetzen, Teig kneten, Musik an und die Familie gemeinsam am Tisch.

Getty Images Teyana Taylor bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York, 1. Dezember 2025

Getty Images Teyana Taylor, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Teyana Taylor, Iman Shumpert und ihre Kinder Junie und Rue im Januar 2023