Nach Suizid von James Ransone: Witwe bricht ihr Schweigen

Die Witwe des verstorbenen Schauspielers James Ransone (46) hat sich in einem emotionalen Instagram-Beitrag erstmals öffentlich zu seinem Tod geäußert. Jamie McPhee, die mit dem 46-jährigen Star der erfolgreichen Serie "The Wire" zwei Kinder hatte, teilte am Sonntag einen Schnappschuss, auf dem das Paar gemeinsam posiert und miteinander lächelt – liebevoll hält er den Babybauch seiner Partnerin. "Ich habe dir gesagt, dass ich dich schon 1.000 Mal vorher geliebt habe, und ich weiß, dass ich dich wieder lieben werde. Du hast mir gesagt, ich müsse mehr wie du sein und du mehr wie ich – und du hattest so recht", kommentiert sie ihren Beitrag mit rührenden Worten.

Zudem dankt sie dem Schauspieler vor allem für die "größten Geschenke" ihres Lebens – ihre Kinder Jack und Violet – und auch dafür, dass sie ihn über all die vergangenen Jahre an ihrer Seite wissen durfte. Aufgrund des gemeinsamen Nachwuchses seien sie und ihr Liebster "für immer vereint". Des Weiteren hat Jamie eine Spendenaktion für die National Alliance on Mental Illness (NAMI) ins Leben gerufen, um anderen zu helfen, die mit mentalen Gesundheitsproblemen kämpfen.

James war für seine Rolle als Ziggy Sobotka in der zweiten Staffel von HBOs "The Wire" bekannt. Zudem hatte der Leinwandheld weitere bemerkenswerte Auftritte in Serien wie "Treme" und "Bosch" sowie in Filmen wie "Sinister" und "Es – Kapitel 2". Seinen letzten TV-Auftritt hatte James wenige Monate vor seinem Tod in einer Episode der Serie "Poker Face". Neben seiner Karriere sprach er in den letzten Jahren offen über persönliche Herausforderungen, darunter seine Erfahrungen mit Sucht und seine Heilung, nachdem er in jungen Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs geworden war. James beging am 19. Dezember 2025 im Alter von 46 Jahren Suizid.

Anzeige Anzeige

Instagram / skippermcphee James Ransone und seine Frau Jamie McPhee

Anzeige Anzeige

Imago James Ransone bei der Premiere von "IT Chapter Two" in Los Angeles, August 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / skippermcphee James Ransone und sein Frau Jamie mit ihren Kindern im Januar 2022