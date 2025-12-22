"Fehlst mir": Calantha Wollny gratuliert ihrer Tochter

Mit bewegenden Worten hat Reality-Star Calantha Wollny (25) ihrer kleinen Tochter jetzt öffentlich zum Geburtstag gratuliert – obwohl die beiden sich seit langer Zeit nicht sehen und keinen Kontakt miteinander haben. Anlässlich des siebten Geburtstags des Mädchens teilte Calantha am Sonntag einen emotionalen Post auf Instagram. Während ihre Tochter den Ehrentag bei Oma Silvia Wollny (60) verbringt, richtet die Influencerin ihre Zeilen aus der Ferne an das Kind. Statt gemeinsam Kuchen zu essen oder Geschenke auszupacken, bleiben Calantha an diesem besonderen Tag nur Erinnerungen und ein langer Text, in dem sie ihre Sehnsucht deutlich macht.

In ihrer Story erinnert sich die TV-Bekanntheit an den Moment, als sie Mutter wurde: "Happy Birthday, meine Kleine. Heute, vor sieben Jahren durfte ich dich das erste Mal in meinen Armen halten." Anschließend wird der Ton noch persönlicher und verletzlicher. "Du fehlst mir so unendlich. Ich liebe dich, mein Sonnenschein, vergiss das nie", schreibt sie an ihre Tochter gewandt. Auch wenn sie den Geburtstag nicht gemeinsam verbringen können und offenbar räumlich wie emotional Welten zwischen ihnen liegen, wünscht Calantha ihrem Kind alles Gute: "Ich hoffe, du hast heute einen unvergesslichen Geburtstag." Mehr Details zur aktuellen Familiensituation teilt sie in dem Beitrag nicht, stattdessen stehen die Gefühle für das Mädchen im Vordergrund.

Dass hinter diesen Zeilen mehr steckt als ein gewöhnlicher Geburtstagsgruß, lässt ein Blick auf Calanthas bisherige Geschichte erahnen. Schon in der Vergangenheit hatte die Reality-Darstellerin offen gemacht, wie sehr sie unter der Trennung von ihrer Tochter leidet, die im Haushalt von Familienoberhaupt Silvia aufwächst. Damals erzählte sie, wie groß ihre Angst sei, dass das Kind sie eines Tages nicht mehr richtig zuordnen könnte. Neben der Distanz zu ihrer Tochter hatte Calantha außerdem einmal von einem weiteren schweren Verlust in ihrem Leben gesprochen, einem Baby, das sie vor einigen Jahren verlor. Umso häufiger betont sie in ihren öffentlichen Worten, wie wichtig ihr ihre Kleine ist – und wie sehr sie hofft, eines Tages wieder mehr gemeinsame Erinnerungen sammeln zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

Anzeige Anzeige

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny und ihre Enkelin Cataleya, Januar 2024