"Driving Home for Christmas"-Sänger Chris Rea ist verstorben

Die Musikwelt ist in Trauer: Chris Rea (74) ist tot. Der Sänger und Songwriter, berühmt für den Weihnachtsklassiker "Driving Home for Christmas", ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Er starb am Montagmorgen in einem Krankenhaus in Anwesenheit seiner Familie, wie ein Sprecher im Namen seiner Frau und der zwei Kinder bestätigte. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Kreise seiner Familie im Krankenhaus verstorben", teilte der Sprecher laut BBC mit.

Chris kämpfte lange mit schweren gesundheitlichen Problemen, darunter Peritonitis, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Diabetes. 2017 sprach er offen über zahlreiche Operationen und eine seltene Erkrankung namens retroperitoneale Fibrose, die mehrere Organe in Mitleidenschaft zog. Trotz aller Rückschläge erholte er sich zwischenzeitlich. Nun ist er einer weiteren, bislang unbekannten Krankheit erlegen.

Chris ist am besten bekannt für seinen Hit "Driving Home for Christmas", der aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken ist. Sein ikonischer Weihnachtssong kehrt seit Jahren jedes Jahr in die Charts zurück und erreicht immer wieder hohe Platzierungen. Doch auch abseits der Weihnachtsmusik stammen eine Reihe gefeierter Hits aus seiner Mache, darunter "Fool (If You Think It’s Over)", "The Road to Hell", "On The Beach" und "Josephine".

Oli Scarff / Getty Chris Rea in London

Getty Images Chris Rea, Sänger

Getty Images Chris Rea im Jahr 1978

