Nick & Rob Reiners Streit: Verhinderte Conan O'Brien Notruf?

Ein glamouröser Abend in Los Angeles endet in einer dramatischen Wendung: Bei einer Feiertagsparty von Conan O'Brien (62) in Brentwood, am 13. Dezember, gerieten Nick Reiner (32) und sein Vater Rob Reiner (†78) heftig aneinander – so berichten mehrere Insider gegenüber Daily Mail. Gäste wollten demnach den Notruf wählen, doch Conan soll eingegriffen haben. "Es ist mein Haus, meine Party, ich rufe nicht die Polizei", habe der Gastgeber gesagt, zitiert das Newsportal einen Anwesenden. Nur Stunden später wurden Rob und seine Ehefrau Michele Singer Reiner in ihrem Zuhause tot aufgefunden. Beide starben laut Gerichtsmedizin an mehrfachen, scharfen Gewalteinwirkungen. Nick wurde noch am Abend festgenommen und steht nun unter Anklage wegen zweifachen Mordes ersten Grades.

Die Schilderungen der Partynacht zeichnen ein aufgewühltes Bild: Mehrere Quellen berichten, dass Nick nicht nur mit seinen Eltern stritt, sondern auch andere Gäste irritierte – darunter Komiker Bill Hader. Ein Insider sagte dem Magazin People, Nick habe "alle verunsichert", ein weiterer sprach bei Us Weekly von "unheimlichem" Verhalten. Gegenüber Daily Mail will ein A-List-Gast außerdem Robs Worte wiedergeben: Er sei "wie gelähmt vor Angst" gewesen und habe geäußert, er fürchte, Nick könne ihm etwas antun. Manche Gäste hätten deshalb sogar über eine kurzfristige psychiatrische Einweisung gesprochen. Die Leichen von Rob und Michele wurden laut mehreren Berichten am Sonntag von Tochter Romy Reiner entdeckt; am Mittwoch bestätigte die Gerichtsmedizin offiziell: Es war Mord.

Doch ganz so eindeutig, wie zunächst berichtet, sei der Ablauf der Partynacht offenbar nicht gewesen. Ein Hollywood-Manager, der laut eigenen Angaben am Abend dabei war, widersprach gegenüber Just Jared den kursierenden Gerüchten um einen heftigen Streit zwischen Nick und seinem Vater. "Das ist totaler Unsinn", erklärte der Insider und betonte, Conan habe am gesamten Abend "keinen Streit, keinen Disput" bemerkt. Auch er selbst habe Nick zwar als auffällig erlebt, eine offene Konfrontation mit Rob oder anderen Gästen habe er jedoch nicht beobachtet. "Da lief ein Typ herum, der die Leute unruhig machte", schilderte der Manager in The Wrap. Auf Nachfrage habe Conan nur gesagt: "Ich habe keinen Streit gesehen."

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Getty Images Conan O'Brien, Comedian

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025