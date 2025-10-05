"Camp Rock 3" ohne Demi vor der Kamera: Fans sind enttäuscht

Demi Lovato (33), bekannt durch ihre Hauptrolle als Mitchie Torres in den ersten beiden "Camp Rock"-Filmen, hat überraschend die Seite gewechselt: In der neuen Fortsetzung "Camp Rock 3" tritt sie erstmals als ausführende Produzentin auf. Die 33-Jährige teilte am Montag auf Instagram ein Bild vom Set, auf dem sie in einem gebrandeten "Camp Rock"-Stuhl sitzt. "Das ist meine Produzenten-Ära", schrieb der Popstar augenzwinkernd und spielte damit auf den Titelsong "This Is Me" aus dem ersten Film an. Zwar sind die Jonas Brothers erneut in Gastrollen zu sehen, doch eine Rückkehr von Demi vor die Kamera bleibt bislang aus – sehr zum Bedauern vieler Fans. Kommentare wie "Camp Rock ohne Mitchie ist kein Camp Rock" spiegeln ihre Enttäuschung wider.

"Camp Rock 3" rückt eine neue Generation talentierter Teilnehmer in den Mittelpunkt, die um den Platz als Vorband für die Jonas Brothers kämpfen. Neben Liamani Segura, Malachi Barton und Hudson Stone übernehmen auch junge Talente wie Lumi Pollack und Casey Trotter Rollen als ehrgeizige Musikcamp-Bewohner. Außerdem kehrt Maria Canals-Barrera als Mitchies Mutter Connie Torres zurück. Alyson Stoner (32) hingegen, bekannt für ihre Rolle als Caitlyn, hat eine Rückkehr vor die Kamera ausgeschlossen, zeigte sich jedoch offen für eine Mitarbeit hinter den Kulissen. Laut einer Pressemitteilung dürfen die Zuschauer mit Spannungen, unerwarteten Wendungen sowie zahlreichen musikalischen Highlights und Dramen rechnen.

Die Ankündigung von "Camp Rock 3" sorgte bereits für große Aufmerksamkeit – vor allem durch die Rückkehr der Jonas Brothers, die ihrer Fangemeinde seit den Anfängen der Disney-Produktion eng verbunden sind. Während die Brüder erneut in ihre Rollen als Bandmitglieder von "Connect 3" schlüpfen, bleibt offen, wie sich der Fokus auf die neuen Charaktere auswirken wird. Der erste "Camp Rock" erschien 2008 und entwickelte sich rasch zu einem kulturellen Phänomen, getragen von der Dynamik zwischen Demi, den Jonas Brothers und der damals frischen Story des Musikcamps. Demis Einstieg ins Produktionsgeschäft markiert nun einen weiteren Schritt in ihrer beeindruckenden Karriere – und viele Fans hoffen weiterhin auf eine unerwartete Rückkehr vor die Kamera.

Getty Images Demi Lovato, November 2024

IMAGO / FAMOUS Demi Lovato und die Jonas Brothers im Jahr 2010

Instagram / nickjonas Die "Jonas Brothers" am Set vom "Camp Rock 3"