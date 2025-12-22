Nach Mord: Rob und Michele Reiners Familie versammelt sich

Am Sonntag versammelte sich die Familie des gerade verstorbenen Regisseurs Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Reiner Singer im Haus von Robs Schwester Annie in Los Angeles. Eine Woche nach dem schrecklichen Fund der beiden leblosen Körper des Ehepaares herrschte in Annies Zuhause reges Kommen und Gehen. Laut TMZ wurde auch Robs Bruder Lucas dort gesehen, er trug schwarze Kleidung und brachte eine Flasche Wein mit. Gäste brachten zudem Kisten, wohl mit Essen, vorbei. Trotz der tragischen Umstände zeigte sich Annie gefasst, trug Schwarz und winkte Besuchern zu. Was genau der Anlass des Treffens war, ob es sich um eine Gedenkfeier oder ein Krisengespräch handelte, ist offen.

Rob und Michele, die am Abend vor ihrem Tod noch bei einer Party von Conan O'Brien gesehen wurden, wurden am darauffolgenden Sonntag in ihrem Haus tot aufgefunden. Die Autopsie ergab, dass beide durch mehrere Stichwunden ums Leben kamen. Ihre Tochter Romy entdeckte die verstorbenen Eltern und verständigte die Polizei. Schon am selben Abend wurde ihr Sohn Nick Reiner (32) festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die tödlichen Messerangriffe auf seine Eltern begangen zu haben. Laut Polizei befindet er sich aktuell in Einzelhaft und unter Suizidbeobachtung. Er soll bislang nicht stabil gewirkt haben und war bereits zuvor wegen einer Schizophrenie-Diagnose in Behandlung.

Die Familie Reiner hatte in den vergangenen Jahren laut Insidern immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nick, der Sohn des prominenten Hollywood-Regisseurs, wurde in der Vergangenheit öffentlich oft als sensibler und künstlerisch begabter Mensch beschrieben. Doch seine Erkrankung und die behandelten Medikamente, die angeblich sein Verhalten veränderten, stellten jüngst eine zunehmende Belastung dar. Berichten zufolge hatten Rob und Michele noch auf der Party von Conan O'Brien eine heftige Auseinandersetzung mit ihm. Freunde der Familie betonen nun, wie wichtig der Zusammenhalt in dieser schwersten Zeit sei – speziell für die hinterbliebenen Geschwister.

Instagram / michelereiner Romy, Jake, Michele, Nick und Rob Reiner

Instagram / michelereiner Romy Reiner mit ihrem Bruder Nick Reiner

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025

