Dennis Diekmeier: Tapferer Auftritt mit kranker Tochter

Ein Abend voller Lichtblicke in den Bergen: In Kitzbühel zeigte sich Dennis Diekmeier (36) mit seiner ältesten Tochter Delani bei der "Kinderlachen Christmas Gala" im Hotel Grand Tirolia. Die 15-Jährige, die seit Januar gegen Nierenkrebs kämpft, der in die Lunge gestreut hat, genoss sichtlich die Momente abseits von Klinik und Behandlung – gemeinsam mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern. "Diese Glücksmomente tun Delani so gut. Sie will sich nicht einsperren, sondern das Leben genießen", sagte Dennis der Bild. Das ehemalige Bundesliga-Gesicht wirkte gerührt, als Delani strahlte und Gäste wie Oliver Pocher (47) und Matze Knop (51) den Familienzusammenhalt bewunderten. Für ihren Mut wurden die Diekmeiers im Saal mit dem "Mountain Award" geehrt.

Die Gala kam nur Tage nach einem medizinischen Kraftakt: Delani wurde in der Uniklinik Würzburg als erstes Kind weltweit mit der neuen Imaza-Therapie behandelt, einer Nuklearmedizin-Behandlung mit radioaktivem Jod, die Tumore angreifen soll. Vier Tage lang musste sie isoliert im Krankenhaus bleiben, niemand durfte wegen der Strahlung zu ihr. "Bis kurz vor der Gala wussten wir nicht, ob wir wirklich hinfahren können", erklärte Dennis. Am Freitag gaben die Ärzte grünes Licht – und der Abend wurde zur willkommenen Atempause zwischen Sorgen und Hoffen. Oliver Pocher betonte gegenüber Bild, er stehe mit der Familie im direkten Austausch, um jenseits sozialer Medien zu unterstützen. In sechs bis acht Wochen erwarten die Ärzte erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der neuen Therapie.

Abseits der Scheinwerfer setzt die Familie auf Nähe, Rituale und kleine Auszeiten. Dennis und seine Frau Dana begleiten ihre Tochter zu Terminen, feiern Geburtstage im kleinen Kreis und suchen Orte, an denen Delani Kraft schöpfen kann. Nach der Gala fuhr die Familie gemeinsam in den Urlaub in ein Kinderhotel – mit dem erklärten Ziel, den Kopf frei zu bekommen und den Alltag für einige Tage leiser zu drehen. Delani liebt es, Zeit mit ihren Geschwistern zu verbringen, und blüht in Momenten auf, in denen es um Musik, Lachen und Normalität geht. Zuhause ist inzwischen vieles auf ihren Rhythmus abgestimmt, damit sie zwischen Therapien, Hausaufgaben und Erholung ihren eigenen Takt findet.

Instagram / diekmeier2 Dennis Diekmeier mit seiner Tochter Delani

Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern, 2020

IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer