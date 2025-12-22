Eilmeldung: Rockstar Chris Rea ist mit 74 Jahren verstorben

Einer der ganz großen in der Musikwelt ist tot: Chris Rea ist mit 74 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie unter anderem gegenüber BBC. Er soll nach kurzer Krankheit am Montagmorgen verstorben sein. Chris war bekannt für Hits wie "Fool (If You Think It’s Over)", "Josephine" und vor allem "Driving Home for Christmas" bekannt.

