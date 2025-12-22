Selten: Kelly Osbourne zeigt sich mit ihrem Bruder Louis

Kelly Osbourne (41) hat ihrem verstorbenen Vater Ozzy (†76) am Wochenende eine ganz besondere Ehre erwiesen: In Birmingham stand sie im Villa Park auf den Rängen, um Ozzys Herzensverein Aston Villa beim Heimspiel gegen Manchester United anzufeuern – und sie war nicht allein. An ihrer Seite tauchte ihr sonst kaum in der Öffentlichkeit zu sehender Bruder Louis Osbourne auf, dazu ihr Verlobter Sid Wilson (48) und der gemeinsame Sohn Sidney. Der dreijährige Junge hatte seinen großen Auftritt als Vereinsmaskottchen, wurde von Aston-Villa-Star John McGinn auf den Rasen getragen und genoss sichtlich das Rampenlicht. Nur vier Monate nach Ozzys Tod verwandelte die Familie das Spiel in eine emotionale Hommage an den "Prince of Darkness".

Auf Instagram teilte Kelly zahlreiche Bilder und Videos des Tages, posierte im weinroten Trikot der Villans, schmiegte sich für Selfies an Louis und hielt jeden Moment mit "Baby Sidney" fest. Der Kleine trug ein personalisiertes Aston-Villa-Trikot, wurde erst von Sid auf den Arm genommen und dann von mehreren Profis des Clubs als kleiner Glücksbringer über den Platz getragen. "Auf dem Weg, um Baby Sidney als Maskottchen für Aston Villa zu sehen, das ist so ein stolzer Moment für mich!", schwärmte Kelly zu Beginn des Spieltages. Nach dem Sieg gegen Manchester United legte sie nach: "Wir haben gewonnen! Ich weiß, dass mein Vater heute auf das Spiel herabgeschaut hat, so stolz auf seinen Enkel Sidney, aber auch so stolz auf sein Team", schrieb sie. Der Ausflug führte die in den USA lebende Familie zurück nach Ozzys Heimatstadt, wo Aston Villa ihm nach seinem Tod bereits mit einer großen Choreo und emotionalen Statements gedacht hatte.

Für Louis war der Besuch im Stadion auch ein seltenes Wiedersehen mit der Öffentlichkeit. Der DJ und Labelbetreiber, der aus Ozzys erster Ehe mit Thelma Riley stammt, lebt meist fern von Kameras, spricht aber immer wieder offen über seine Beziehung zu seinem berühmten Vater. Nach Ozzys letztem Black-Sabbath-Auftritt in Birmingham beschrieb Louis das Konzert auf Facebook als "wahnsinnig emotional" und gestand, er habe während der Show "zeitweise nur geweint". In Jack Osbournes (40) Podcast "Trying Not to Die" erinnerte er sich zudem daran, wie überwältigend die Anteilnahme der Fans bei der Beerdigung in Birmingham gewesen sei, mit Menschen, die auf Laternenmasten kletterten, aus Fenstern hingen und den Trauerzug durch die Stadt begleiteten. Kelly wiederum zeigt auf Social Media immer wieder, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mutter aufgeht – nun teilt sie diese Erinnerungen an Ozzys große Liebe zum Fußball mit dem kleinen Sidney, während Sid Wilson als treuer Begleiter mit Villa-Schal an ihrer Seite steht.

Instagram / kellyosbourne Kelly und Louis Osbourne

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney

Getty Images Ozzy und Kelly Osbourne bei den Grammys, Januar 2020