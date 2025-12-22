Emma teilt Nostalgie-Moment mit Bruce Willis auf Instagram

Emma Heming (47) hat mit einem privaten Video aus dem Jahr 2008 an die frühen Tage ihrer Beziehung zu Bruce Willis (70) erinnert. Auf Instagram teilte das ehemalige Model einen Clip, in dem das Paar während einer Achterbahnfahrt im Magic Mountain Vergnügungspark zu sehen ist. Bruce, ausgestattet mit einer Kamera, filmte die wilde Fahrt in der "Viper" – begleitet von lautem Lachen und Kommentaren. "Er machte einfach alles lustig. Das war er, pure Freude", schrieb Emma dazu. Besonders rührend: Emma erklärte weiter, dass sie Bruce liebe und ihn als ihren Fahrgeschäft-Begleiter vermisse.

Vor Kurzem besuchte Emma gemeinsam mit ihren beiden jungen Töchtern erneut den Magic Mountain Park, was sie dazu inspirierte, die alten Aufnahmen zu teilen. "Unsere letzte Fahrt war die Viper, und wow, ich habe sie lustiger in Erinnerung", schrieb sie humorvoll über die Erfahrung. Der Besuch brachte ihr jedoch auch die Erinnerung an ihre gemeinsame Achterbahnfahrt mit Bruce zurück. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf diesen Fahrten keine Kamera mitnehmen darf, aber ich bin so froh, dass er es getan hat", schrieb Emma weiter. Seine Diagnose mit frontotemporaler Demenz im Jahr 2022 macht solche Erinnerungen für Emma und ihre Familie inzwischen besonders wertvoll.

Bruce und Emma sind seit 2009 verheiratet und Eltern der 13-jährigen Mabel und der elfjährigen Evelyn. Aus seiner ersten Ehe mit Demi Moore (63) hat Bruce drei erwachsene Töchter – Rumer (37), Scout und Tallulah (31). Zwischen den Familien gibt es ein enges Band: Demi und ihre Töchter pflegen weiterhin eine enge Beziehung zu Bruce, Emma und seinen jüngeren Töchtern. Das zeigt sich auch immer wieder in gemeinsamen Momenten, die alle zusammen genießen und die vermutlich allen viel Kraft und Trost in herausfordernden Zeiten geben. Und auch alte Aufnahmen wie der Viper-Clip halten fest, was Bruce und Emma verband: Spontaneität, gemeinsames Lachen und die Freude, einfache Augenblicke zu etwas Besonderem zu machen.

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023

Instagram / demimoore (L-R)Rumer Willis, Bruce Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Töchter Mabel und Evelyn und seine Frau bei seiner Wachsfigur im Jahr 2013

Instagram / DC7SyfXS-iz Tallulah, Bruce und Scout Willis im November 2024