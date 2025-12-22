Tate McRae feuert im Stadion an: Neue Liebe mit NHL-Star?

Hat sich Tate McRae (22) etwa einen Eishockey-Profi geangelt? Am Sonntag erwischten aufmerksame Zuschauer die Sängerin bei einem Spiel der New Jersey Devils im Prudential Center in New Jersey. In dem Clip auf X scheint sie lediglich das Eishockey-Match zu verfolgen, doch ihre Anwesenheit befeuert Liebesgerüchte, die schon vor einigen Wochen aufkamen. Angeblich soll Tate aktuell nämlich den Spieler Jack Hughes daten. Das Spiel an dem Abend markierte Jacks Rückkehr auf die Eisfläche nach einer Verletzung. Sollten die beiden tatsächlich eine Romanze haben, erscheint es sinnvoll, dass Tate Jack bei seinem Comeback unterstützt.

Ein weiteres Indiz auf eine mögliche Verbindung zwischen Tate und Jack könnte ein "Gefällt mir" seines Bruders Quinn, der ebenfalls Eishockey-Spieler ist, unter einem der Posts über ihre Anwesenheit sein. Offiziell ist die mögliche Beziehung bisher allerdings nicht. Die beiden wurden Anfang des Monats erstmals zusammen gesehen, als sie in New York City gemeinsam ein Restaurant besuchten. Ein Augenzeuge berichtete dem Promi-Portal DeuxMoi, dass das gesamte Lokal Tate und Jack anstarrte und vor allem Jack nervös war und sich ständig umschaute, bevor sie sich hinsetzten. Ein NHL-Spieler scheint aber das Perfect Match für die 22-Jährige zu sein, denn sie selbst hat seit Jahren eine Verbindung zu der Sportart und besuchte immer wieder verschiedene Spiele.

Single soll Tate erst seit ein paar Monaten sein. Zuvor war sie lange mit dem Rapper The Kid Laroi (22) liiert. Diese Beziehung soll allerdings im Juli dieses Jahres zerbrochen sein. Offiziell bestätigt wurde das zwar nicht, allerdings äußerte sich der Musiker auf X, nachdem der Vorwurf laut wurde, sein Social-Media-Team verbreite im Netz schlechte Stimmung gegen Tate. Angeblich posteten sie Songtexte, in denen angedeutet wurde, sie habe ihn schlecht behandelt. Als Beweis, dass dem nicht so sei, teilte The Kid Laroi einen Screenshot eines Gesprächs mit seinen Mitarbeitern, in dem er deutlich schrieb: "Tate und ich verstehen uns gut, und das alles sieht einfach chaotisch und albern aus." Der Begriff Trennung fiel zwar nicht, das klingt zumindest nicht nach einem Rosenkrieg. Die Beiträge wolle der 22-Jährige jetzt entfernen lassen.

Getty Images Tate McRae 2025

Getty Images Jack Hughes beim Match der New Jersey Devils gegen die Chicago Blackhawks im November 2025

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae im September 2024